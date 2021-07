Entre le 21 et le 27 juin, 33 nouveaux cas ont été recensés dans les établissements scolaires luxembourgeois, indique ce jeudi le ministère de l'Education nationale. Soit cinq de moins que la semaine précédente.

Le virus cède sa place en classe

Bien que le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch (DP), invite à la prudence face à la croissance du variant Delta, le nombre de nouvelles infections au covid continue de diminuer dans le milieu scolaire.

Ainsi, entre le 21 et le 27 juin, seuls 32 nouveaux cas ont été détectés dans l'ensemble des écoles et lycées du Grand-Duché, contre 33 la semaine précédente. Si aucun membre du personnel n'a été dépisté positif, le ministère de l'Education indique que la majorité des élèves ont été contaminés par une source extérieure à l'école. Seuls deux écoliers et quatre lycéens ont été infectés au sein du milieu scolaire, impactant cinq classes sur tout le pays.

Une tendance à la baisse de bon augure pour la levée totale du masque à l'école, même si celle-ci reste conditionnée aux conditions sanitaires qui s'imposeront à la rentrée prochaine. Si 3.248 personnes ont exprimé leur soutien à une pétition publique lancée sur le sujet (et désormais close), Claude Meisch pencherait plutôt pour rendre l'obligation du port du masque plus ponctuelle. Par exemple, en cas d'infection dans un établissement. Le ministre mise aussi sur l'ouverture de la vaccination aux 12-15 ans, lesquels devraient recevoir leur invitation dans les semaines à venir.

