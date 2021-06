Dans son dernier rapport hebdomadaire, le Laboratoire national de santé note que la mutation Delta du covid représente 16,3% des cas analysés entre le 24 et le 30 mai. Soit deux fois plus que la semaine précédente.

Pandémie au Luxembourg

Le variant indien gagne du terrain

Marie DEDEBAN Dans son dernier rapport hebdomadaire, le Laboratoire national de santé note que la mutation Delta du covid représente 16,3% des cas analysés entre le 24 et le 30 mai. Soit deux fois plus que la semaine précédente.

S'il reste majoritaire au Luxembourg, le variant britannique perd peu à peu du terrain au profit de la mutation indienne du covid. Dans les dernières analyses du Laboratoire de Santé communiquées ce jeudi, le désormais nommé variant Delta représente 16,3% des 354 échantillons analysés du 24 au 30 mai. Soit une occurrence deux fois plus importante que la précédente.

Pourtant, la souche indienne ne représentait que quatre cas il y a trois semaines, si bien que cette recrudescence est surveillée de près. Car si l'heure est à l'assouplissement de la loi covid, les autorités sanitaires n'entendent pas pour autant relâcher leur vigilance. Si les effets sur le long terme de ce variant Delta restent indéterminés, sa forte contagiosité a notamment joué sur le renfort des mesures sanitaires auprès des personnes les plus vulnérables. Visiteurs et personnel devront, dès le vote de la nouvelle loi covid, présenter un test négatif aux abords des maisons de retraite, maisons de soins et autres hôpitaux.

«Cette souche est à surveiller de près, car elle pourrait changer la donne si elle s’avérait particulièrement menaçante», indiquait il y a une semaine Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé. Les nouvelles mesures préventives visent notamment à éviter de faire marche arrière, comme le redoute le Royaume-Uni. La levée des dernières restrictions espérée le 21 juin, y est mise en péril par ce même variant Delta, 40% plus contagieux que la mutation britannique.

Laquelle est d'ailleurs en recul dans les analyses du LNS depuis près d'un mois. Ainsi, le variant Alpha du covid représentait 66% des cas analysés au Luxembourg, contre 76,1% la semaine précédente. A noter que le variant sud-africain (appelé Beta) est quant à lui en légère hausse, passant de 2,1 à 3,2%, tandis que la mutation brésilienne du virus (Gamma) recule: 2,1% entre le 24 au 30 mai contre 2,2% la semaine précédente.

