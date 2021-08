Présente dans 73,7% des échantillons testés par le laboratoire national de santé au cours de la semaine écoulée, la mutation indienne du covid prévaut à nouveau sur la souche brésilienne, selon les analyses publiées vendredi.

Pandémie au Luxembourg

Le variant Delta redevient prédominant

Alors qu'ils étaient la semaine dernière au coude à coude, l'écart se creuse de nouveau entre les variants Delta et Gamma. Dans son dernier rapport, le Laboratoire national de santé (LNS) indique en effet que la mutation indienne du covid-19 représentait 73,7% des échantillons analysés entre le 19 et le 25 juillet, contre 23,9% pour la brésilienne. La semaine précédente, les deux souches du covid étaient pourtant respectivement présentes dans 49,2% et 47,8% des prélèvements.

Cette nouvelle prépondérance du variant Delta s'explique par la disparition des effets du cluster lié à la fête nationale. Le docteur Trung Nguyen, responsable du LNS, expliquait lors du dernier rapport Revilux, que le faible écart entre les deux souches observé pendant deux semaines consécutives, était lié aux infections détectées à l'issue de soirées en boîte de nuit autour du 22 juin. Des effets qui se sont à présent dissipés.

Le variant Delta, trois fois plus contagieux que la souche originelle du covid, est donc à nouveau prédominant au Luxembourg. Une situation qui a notamment poussé le gouvernement à assouplir les mesures sanitaires pour les voyageurs venus du Royaume-Uni, la ministre de la Santé jugeant dans une réponse parlementaire que celles-ci «n'était plus justifiées». Les personnes en provenance d'Inde, en revanche, doivent toujours respecter un isolement de sept jours, le Luxembourg craignant notamment la propagation du variant Delta Plus.

