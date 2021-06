En vigueur depuis début juin, le dispositif sanitaire réservé aux personnes ayant récemment séjourné au Royaume-Uni sera prolongé jusqu'à la mi-juillet. Une décision qui s'intègre dans un contexte d'incertitude sur les effets de cette mutation du covid-19.

Luxembourg 4 min.

Pandémie au Luxembourg

Le variant Delta pousse à toujours plus de prudence

Jean-Michel HENNEBERT En vigueur depuis début juin, le dispositif sanitaire réservé aux personnes ayant récemment séjourné au Royaume-Uni sera prolongé jusqu'à la mi-juillet. Une décision qui s'intègre dans un contexte d'incertitude sur les effets de cette mutation du covid-19.

Bien que moins drastique que les mesures prises par l'Allemagne, le dispositif en place au Luxembourg pour lutter contre le variant Delta sera prolongé. Appliquées pour l'heure - et depuis début juin - uniquement aux voyageurs ayant séjourné «dans les 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire luxembourgeois» en provenance du Royaume-Uni, les mesures resteront en vigueur «jusqu'à la mi-juillet», confirment mercredi les ministères des Affaires étrangères et de la Santé, contactés par le Luxemburger Wort.

Vigilance accrue pour les voyages depuis le Royaume-Uni Face à la multiplication récente des infections liées au variant delta, le gouvernement annonce vendredi soir l'obligation faite aux voyageurs ayant séjourné outre-Manche de réaliser un test «dans les plus brefs délais». L'obligation de quarantaine stricte fait aussi son apparition.

Basée sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la décision vise avant tout à éviter une potentielle nouvelle vague d'infections, au moment où la pandémie marque le pas au Luxembourg et dans une grande partie de l'Europe et où les assouplissements sanitaires se multiplient. Une accalmie qui ne cache pas de nombreuses interrogations du fait notamment de la forte contagiosité de cette mutation Delta.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, ces contrôles sanitaires renforcés ont permis la mise en quarantaine d'une centaine de voyageurs et le déclenchement de procédures de «suivi et traçage renforcés» par la direction de la Santé, principalement pour des voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Recensée officiellement dans au moins 85 pays par l'OMS, cette mutation du SARS-CoV-2 a été détectée pour la première fois au Luxembourg au mois d'avril et représente à ce jour 36% des contaminations.

Un chiffre à mettre en comparaison avec les 16,3% enregistrés fin mai et les 3,8% signalés deux semaines plus tôt. Raison pour laquelle Paulette Lenert (LSAP) indiquait début juin vouloir «surveiller de près» cette souche qui «pourrait changer la donne». Au Grand-Duché comme dans le reste de l'UE, tous les espoirs sont placés dans l'accélération de la vaccination, l'objectif étant d'atteindre les 70% d'adultes ayant reçu une première dose d'ici la mi-juillet.

A ce jour, 534.876 doses de vaccin ont été injectées au Luxembourg et 228.051 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet. Une donnée importante car seules ces personnes s'avèrent les mieux protégées contre les formes graves d'infections liées au covid-19. A l'inverse, seules les personnes non vaccinées seront totalement vulnérables face au virus et ses différentes mutations. A noter enfin qu'à compter de jeudi 1er juillet entre officiellement en vigueur le certificat vert dans l'ensemble des pays de l'UE, pour une durée d’un an maximum.

Cinq choses à retenir sur CovidCheck Sur appli ou en version papier, le nouveau certificat va devenir l'outil indispensable pour bien des activités de loisirs. Au Grand-Duché mais aussi pour les séjours en Europe.

Disponible au Luxembourg depuis le 11 juin dernier, ce dernier vise à faciliter les déplacements de ses détenteurs en évitant «d'imposer des restrictions de voyage supplémentaires», comme des tests ou quarantaines «à moins qu'elles ne soient nécessaires et proportionnées pour protéger la santé publique», précise le texte officiel. Ce qui serait le cas dans l'optique d'une aggravation de la situation par le variant Delta.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.