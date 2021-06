Dans son rapport hebdomadaire, le ministère de la Santé indique que la mutation indienne du covid représente 30,9% des cas analysés par le LNS entre le 7 et le 13 juin. Soit quasiment deux fois plus que la semaine précédente.

Le variant Delta n'en finit plus de se propager

Malgré la quarantaine obligatoire pour les voyageurs venus d'Inde ou du Royaume-Uni, le Luxembourg peine à limiter la propagation du variant Delta. Pour preuve, dans les dernières analyses du Laboratoire national de Santé (LNS) communiquées ce mercredi par le ministère de la Santé, la mutation indienne est présente dans 30,9% des 324 échantillons analysés du 7 au 13 juin. Soit une occurrence à nouveau deux fois plus importante que la semaine précédente.

Car si seulement quatre cas étaient répertoriés il y a un mois, la semaine passée le LNS lui attribuait 16,3% des cas analysés. Un chiffre qui a donc doublé en l'espace de sept jours, malgré les mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer sa propagation.

Hormis un protocole strict pour les individus ayant séjourné en Inde ou au Royaume-Uni «dans les 14 jours précédant leur arrivée» au Grand-Duché, les autorités sanitaires ont également imposé aux personnels et visiteurs des maisons de retraite et autres hôpitaux de justifier leur état de santé. Le résultat d'un test négatif ou un certificat de vaccination est ainsi obligatoire pour toute personne voulant pénétrer dans une structure accueillant des personnes vulnérables.

Si le nombre de décès est resté stable du 7 au 13 juin, et que «la décrue se poursuit dans les hôpitaux», relève le ministère de la Santé dans son communiqué, la vigilance reste donc de mise. Et ce même si les autres variants tendent à décliner. La mutation britannique du covid n'a ainsi été repérée que dans 47,7% des échantillons, tandis qu'aucun cas de variant brésilien ou sud-africain n'a été détecté. Reste à savoir si cette mutation va forcer le gouvernement à faire machine arrière dans l'assouplissement de ses mesures, à l'instar du Royaume-Uni, forcé de reporter la dernière étape de son déconfinement d'un mois à cause du variant Delta.

