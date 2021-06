Alors que certains Etats membres administrent deux doses différentes contre le covid-19 à leur population, le Luxembourg indique jeudi qu'il n'utilise pas cette méthode. Ce qui pourrait changer avec l'avis de l'Agence européenne des médicaments, attendu pour «fin juin».

Le panachage vaccinal devra encore attendre

Le souhait politique de voir s'accélérer la campagne de vaccination au Luxembourg se trouve une nouvelle fois suspendu aux conclusions de l'Agence européenne des médicaments. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de la Santé indique en effet vouloir attendre la recommandation officielle européenne avant de se lancer dans une «vaccination hétérologue, parfois appelée 'mix and match'». Autrement dit, dans la possibilité d'injecter à un même patient deux sérums différents dans son schéma vaccinal contre le covid-19.

Si cette méthode est d'ores et déjà appliquée en Allemagne, au Danemark ou en France, elle n'est «pas encore appliquée à ce stade» au Luxembourg, précise le ministère de la Santé qui ne cache pas son souhait de mettre en place un système analogue au vu de la «réponse immunitaire satisfaisante» enregistrée dans des études menées en Allemagne et en Espagne. Et la Villa Louvigny de préciser que «dès que la position de l’EMA sera connue, le gouvernement avisera si la stratégie vaccinale doit être adaptée». Le verdict est officiellement attendu «fin juin».

Dans son avis rendu en fin de semaine dernière, le conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) ouvre la voie à ce panachage vaccinal en recommandant «pour les moins de 55 ans sans critère de vulnérabilité, une vaccination entreprise avec Vaxzevria et poursuivie par une dose de Comirnaty, dans un délai de 8 à 12 semaines». Autrement dit, les résidents volontaires ayant reçu une dose d'AstraZeneca pourront recevoir une dose de Pfizer/BioNTech. Idem en ce qui concerne les personnes ayant présenté «un syndrome thromboembolique profond avec thrombopénie suite à une première dose de Vaxzevria».

Selon une étude de l'université d'Oxford, lancée en février, il apparaît que les patients ayant reçu une dose d'AstraZeneca puis une de Pfizer/BioNtech sont plus nombreux à développer des effets secondaires comme de la fatigue, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires. Ces symptômes seraient toutefois bénins et disparaîtraient dans la plupart des cas au bout de 48 heures. Des conclusions qui viennent corroborer les résultats obtenus dans les études menées en Espagne et en Allemagne. Pour mémoire, en mai dernier, Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, assurait que l'option était sur la table, mais qu'elle n'était pas prioritaire.

