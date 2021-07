Pénurie de matériaux La facture salée du futur château d'eau du Kirchberg

Intimement liée aux développements futurs du quartier et l'arrivée de milliers de nouveaux habitants d'ici 2040, l'infrastructure accumule non seulement les retards mais coûtera aussi 30% plus cher que le devis initial voté, indique mercredi la Ville de Luxembourg.