Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Le mix vaccinal appliqué au compte-goutte

Marie DEDEBAN Moins de 1% des personnes vaccinées se sont vu injecter deux vaccins différents. Possible depuis deux mois, cette option n'est choisie qu'en cas d'effets indésirables après la première dose anti-covid, indique la cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments.

Autorisé depuis le 9 juillet, le mix vaccinal reste une pratique minoritaire au Luxembourg. Ainsi seules 3.441 personnes vaccinées en premier lieu avec le sérum d'AstraZeneca se sont fait injecter une deuxième dose de Pfizer ou Moderna. Soit moins de 1% des quelque 390.000 personnes présentant un schéma vaccinal complet à ce jour.

Une prescription au compte-goutte délibérée, car ce protocole mix and match «n'a pas été officiellement approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA)», explique la Dr Anna Chioti. La cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments explique en effet que le mélange des sérums ne figure pas dans les recommandations d'utilisation émises par l'EMA. «Lors de l'autorisation de mise sur le marché des vaccins actuels, personne n'avait envisagé cette possibilité», indique la praticienne.

Ce n'est qu'avec l'apparition d'effets secondaires suite à l'injection de l'AstraZeneca que cette option a été étudiée de plus près. Y compris au Luxembour par le conseil national des maladies infectieuses (CSMI). «Il fallait préserver les patients concernés par ces effets secondaires, tout en leur garantissant d'être protégés contre le virus», précise la Dr Chioti.

D'où l'avis positif du CSMI sur l'injection d'un sérum à ARN messager en complément, permettant aux patients d'avoir «davantage d'anticorps». D'autres, comme le Premier ministre Xavier Bettel (DP), se voient proposer cette option lorsqu'ils ont été infectés par le covid, et qu'ils ont dépassé le délai entre deux doses du sérum du laboratoire suédo-britannique.

Toujours est-il que ce mix vaccinal ne sera probablement pas la norme pour les derniers résidents à vouloir se faire vacciner. Et ce malgré les premiers résultats «encourageants» d'études cliniques menées en Grande-Bretagne et en Espagne. Car si ce protocole «offre une très bonne protection», Anna Chioti estime qu'il est «encore trop tôt» pour en tirer des conclusions, comme de décréter qu'il serait plus efficace qu'un schéma classique.

«Nous préconisons de suivre autant que possible les recommandations officielles de l'EMA», indique la cheffe de la division de la pharmacie et des médicaments. La combinaison de deux vaccins différents empêche en effet «le bon suivi des éventuels effets secondaires» et doit être choisie «au cas par cas», insiste la praticienne.

