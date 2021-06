Le covid se fait moins présent sur les bancs de l'école

La semaine passée, le ministère de l'Education a recensé 38 nouvelles infections au sein de ses établissements, à en croire le rapport publié jeudi. La tendance à la baisse, observée la semaine dernière, tend à se confirmer.

Marie DEDEBAN La semaine passée, le ministère de l'Education a recensé 38 nouvelles infections au sein de ses établissements, à en croire le rapport publié jeudi. La tendance à la baisse, observée la semaine dernière, tend à se confirmer.

Si le variant Delta se propage de plus en plus au Luxembourg, le virus tend plutôt à diminuer dans les salles de classe. Dans son dernier rapport publié ce jeudi, le ministère de l'Education indique que 38 cas covid ont été recensés entre le 14 et le 20 juin. Soit 21 de moins par rapport à la semaine précédente.

Si les élèves, comme les enseignants et le personnel éducatif restent exposés au virus, seules 39 classes ont été touchées, soit 39% de moins que la semaine passée. La majorité des cas ont été infectés par une source extérieure aux écoles, collèges et autres lycées, tandis que seuls cinq élèves et deux membres du personnels ont été contaminés à l'intérieur des établissements, impactant quatre classes sur tout le pays. La levée du port du masque à la récréation ne semble donc pas avoir engendré un regain épidémique.

Mais à moins d'un mois des vacances scolaires, le virus devrait continuer de s'inviter en classe. S'ils sont légalement autorisés à être vaccinés, les 12-15 ans ne devraient pas pouvoir se faire injecter le sérum anti-covid d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) avait en effet indiqué en donnant son feu vert que les premières invitations ne devraient pas arriver «avant le 15 juillet». Une date qui pourrait être amenée à reculer en raison des retards annoncés par les laboratoires Johnson&Johnson et AstraZeneca.

