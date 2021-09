Les 20-39 ans présentent le plus fort taux de tests positifs, indique le dernier bilan hebdomadaire du ministère de la Santé. Des infections liées aux retours de vacances, mais qui ne vont pas pour autant systématiquement jusqu'à une hospitalisation.

Pandémie au Luxembourg

Le covid revient dans les valises des vacanciers

Redouté, «l'effet vacances» a maintenu les curseurs covid dans le rouge du 23 au 29 août dernier, les voyages à l'étranger représentant près d'un tiers des infections. Dans son dernier rapport hebdomadaire, le ministère de la Santé indique ainsi que pour cette dernière semaine, nombre de tests positifs, hospitalisations ou encore taux d'incidence étaient en augmentation. Des indicateurs qui risquent encore de monter à l'approche de la rentrée ou du retour au bureau. Une certitude : pour l'heure, l'épidémie affecte, petit à petit, de nouvelles tranches d'âge.

Les autorités sanitaires notent que les 20-29 ans et les 30-39 ans sont les classes d'âges actuellement les plus touchées par le covid. Elles représentaient à elles seules 38% des 542 infections détectées lors de la dernière semaine d'août, pour une moyenne d'âge des nouveaux cas évaluée à 31 ans. Partis en vacances après une année rythmée par le virus, les jeunes adultes ont donc ramené le covid avec eux dans leurs valises.

Aux seniors, les formes les plus graves

En revanche, les 60 ans et plus semblent être moins exposés au virus. Ils présentent «le taux d'incidence le plus bas» parmi la population. Cette catégorie d'âge représente également 7% des cas covid détectés. Cependant, les personnes âgées restent toutefois plus vulnérables quand l'infection commence à provoquer des symptômes.

Ainsi, si la moyenne d'âge des patients covid hospitalisés a diminué de 51 à 47 ans, la majorité des personnes passées en soins normaux ou intensifs jusqu'à présent avaient plus de 60 ans. Les 70-74 ans sont la génération la plus représentée en soins intensifs; un âge progressant en soins classiques avec 10,1% des patients ayant entre 80 et 84 ans.

Oui, une vague arrive Mercredi, à l'heure de présenter les nouvelles mesures sanitaires, Xavier Bettel (DP) ne le nie pas: «les chiffres ne vont pas descendre de manière drastique, car les gens reviennent de congés, dont beaucoup avec le virus». Toutefois, le Premier ministre tempère déjà, estimant que l'augmentation des cas covid+ «se passera mais sans qu'il y ait lieu de paniquer».

Consciente elle aussi de «l'effet vacances», Paulette Lenert rappelait quant à elle, que ces infections étaient «moins liées aux lieux de destination» qu'au comportement de chacun cet été. C'est plus ''l'oubli de certains gestes barrières'' qui peut être cause d'une infection que le séjour dans tel ou tel pays.

Pour continuer de protéger les seniors (notamment), le CovidCheck sera obligatoire dès la mi-septembre à l'entrée des hôpitaux et des maisons de retraite. Le gouvernement encourage également les résidents à se faire vacciner, allant jusqu'à rendre les tests PCR payants à partir du 15 septembre.

Impf-bus, injection chez le médecin de famille ou le pédiatre (et peut-être bientôt en entreprise ou à l'école), les autorités ne lésinent pas sur les moyens pour rendre facilement la vaccination accessible. «Vous pouvez faire preuve de solidarité, saisissez cette opportunité», a répété le Premier ministre.





