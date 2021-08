Près de 1.000 coups de fil ont été passés au centre belge en 2020, soit une hausse de près de 20% en douze mois. Une progression qui trouve une partie de son explication dans la progression du covid... et l'attention portée au ménage dans les foyers luxembourgeois.

Pandémie au Luxembourg

Le centre antipoisons a fait le plein d'appels

Près de 1.000 coups de fil ont été passés au centre belge en 2020, soit une hausse de près de 20% en douze mois. Une progression qui trouve une partie de son explication dans la progression du covid... et l'attention portée au ménage dans les foyers luxembourgeois.

(md avec Sophie HERMES) Jamais le centre antipoisons belge n'avait reçu autant d'appels en provenance du Luxembourg qu'en 2020. Et s'il est de mieux en mieux connu des résidents, c'est avant tout «la pandémie» qui explique la hausse de 19,8% observée en un an, indique la structure dans son rapport annuel.

Bloqués chez eux par le confinement ou le télétravail, les habitants du Luxembourg auraient en effet «accordé beaucoup plus d'attention à l'hygiène», multipliant ainsi l'emploi de produits d'entretien... et par conséquent les risques d'empoisonnement. Ainsi, les produits chimiques arrivent en deuxième position des expositions à des agents dangereux (24,5%).

La majorité des appels concernaient des enfants de 1 à 4 ans, ayant porté à leur bouche des produits d'hygiène, du savon ou encore des piles. Une tendance qui s'explique par l'instinct des enfants de cette tranche d'âge à explorer le monde par la voie orale, stipule le rapport.

Mais cette nouvelle lubie pour le ménage n'a pas non plus épargné les adultes. Suite à «des erreurs de manipulation» de détergents et produits de nettoyage, 32,2% d'entre eux ont contacté le centre pour des problèmes «d'inhalation, de projections dans l'œil ou sur la peau».

Au-delà de cette hausse des expositions aux produits chimiques, un tiers des appels concernait l'absorption de médicaments par voie orale. Enfants comme adultes ont été victimes «d'erreurs thérapeutiques». Qu'il s'agisse de surdosages accidentels ou d'erreur dans la prise de médicaments. Une personne est décédée dans ces circonstances, ayant ingéré un médicament codéiné avec un psychotrope.

Les animaux aussi s'empoisonnent Le centre antipoisons a également recensé 41 appels concernant une exposition d'animaux à des produits dangereux. Parmi eux, une majorité de chiens mais également des chats et un lapin.

