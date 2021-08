Contrairement à ses voisins qui connaissent un regain d'infections ces dernières semaines, le Luxembourg se trouve «dans une situation stable», assure mercredi la ministre de la Santé. Pour Paulette Lenert, l'explication se trouve dans l'avancée de la campagne vaccinale, amenée à évoluer.

La vaccination de proximité pour convaincre les réticents

Jean-Michel HENNEBERT Contrairement à ses voisins qui connaissent un regain d'infections ces dernières semaines, le Luxembourg se trouve «dans une situation stable», assure mercredi la ministre de la Santé. Pour Paulette Lenert, l'explication se trouve dans l'avancée de la campagne vaccinale, amenée à évoluer.

Près de neuf mois après son lancement, la vaccination reste encore au centre des discussions au Luxembourg. Pourtant, si «67,5% de la population résidente de plus de 12 ans» a d'ores et déjà reçu une première dose, à en croire Paulette Lenert (LSAP) ce chiffre reste encore insuffisant pour atteindre l'immunité collective, désormais fixée «entre 80 et 90%» des résidents. D'où la volonté de la ministre de la Santé de multiplier les initiatives «pour informer et convaincre le plus de monde possible de se faire vacciner».

Une réalité liée aux variants qui pousse le gouvernement à adopter une stratégie plus ciblée, basée principalement sur la proximité. Profitant des vacances estivales et de l'absence d'une partie de la population, la vaccination ne se poursuivra plus dans les grands centres mais au sein des cabinets de médecins généralistes et de pédiatres «afin que les personnes non vaccinées aient les informations de la part de leur praticien de confiance», assure Paulette Lenert.

Même logique pour la mise en circulation du «Impf-bus» lors de la dernière édition du festival e-Lake à Echternach. Un centre de vaccination sur roues qui a déjà séduit une centaine de personnes et qui continuera à proposer ses services au cours d'une douzaine d'autres étapes au cours des semaines à venir. Cette campagne de proximité passe aussi par une attention toute particulière portée aux personnels soignants, dont «plus de 600 ont été vaccinés à la suite de l'opération coup de poing qui a été menée», précise la ministre de la Santé.

Interrogée sur la décision du CHL de ne recruter que de nouveaux agents vaccinés, Paulette Lenert estime que l'initiative «va dans le bon sens» et indique «réfléchir à la mise en place d'une recommandation qui sera différente d'une obligation» pour tous les établissements de soins. Car «la vaccination possède un impact clair sur la pandémie», assure la ministre qui incite d'ailleurs les personnes ayant été infectées et qui souffriraient d'effets secondaires à s'inscrire au programme covid long. A ce jour, 21 patients y participent, aussi bien «pour des conséquences physiques que psychologiques».

Face à la situation sanitaire chez nos voisins, le Dr Jean-Claude Schmit indique qu'un «effet vacances» n'est pas à exclure à la rentrée, avec une hausse potentielle de nouvelles infections, même si ces dernières «devraient être limitées si les gens respectent les règles sanitaires en vigueur». Questionné sur la possibilité d'introduire une troisième dose pour la population générale, le directeur de la Santé se montre plutôt réticent à l'idée, jugeant que pour l'heure «les vaccins sont efficaces contre les variants».

