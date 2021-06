Jamais le Luxembourg n'avait autant vacciné que la semaine dernière. En sept jours, pas moins de 43.934 doses ont pu être administrées. Avec une proportion quasi identique de primo-vaccinés que de rappels.

Pandémie au Luxembourg

La vaccination atteint un nouveau pic

Les records sont faits pour être battus. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que, côté vaccination, le Luxembourg franchisse son précédent top. Deux semaines tout juste, et voilà le pays affichant un nouveau record avec 22.769 premières doses injectées et 21.165 rappels de vaccination anti-covid. De quoi donner le sourire à Luc Feller, du haut-commissariat à la protection nationale, à qui les autorités ont fixé comme but d'avoir proposé le vaccin à l'ensemble des résidents de plus de 18 ans d'ici fin juillet.



La piste de la 3ème dose anti-covid à l'étude Luc Feller, en charge d'organiser la campagne vaccinale au Grand-Duché, n'exclut pas de prolonger le dispositif jusque fin 2021. Cela afin d'assurer un éventuel 2ème rappel d'injection anti-covid.

Reste que le pays pâtit, comme les autres membres de l'UE, d'un manque de sécurisation de ses approvisionnements. Et rarement en faveur d'un surplus. Ainsi, lors de sa dernière conférence de presse, le Premier ministre avait parlé de près de 59.000 doses manquantes par rapport aux annonces des quatre fournisseurs de vaccin retenus pour le moment.

Dans sa dernière communication en date, le ministère de la Santé table toutefois d'ici la fin du mois de juin sur l'arrivée au Grand-Duché de 91.195 nouvelles doses. Mais sur ces trois prochaines semaines, la répartition entre laboratoires n'aura rien d'uniforme. D'un côté, Pfizer/BioNTech annonce l'envoi de 50.895 quand Johnson & Johnson se contente de 12.000, avec entre les deux AstraZeneca (19.900) et Moderna (8.400).

Si le Luxembourg a augmenté sa capacité vaccinale, il le doit aussi à un changement de stratégie dans l'emploi même des flacons reçus. Si en décembre au Grand-Duché, équipes mobiles et centres de vaccination se voyaient attribuer 50% des quantités reçues (l'autre moitié étant gardée par précaution pour assurer les deuxièmes injections), désormais ce sont 88% des doses qui sont immédiatement mises à disposition. De quoi attribuer plus de créneaux pour les volontaires, même si «pour des soucis de personnels» des retards ont pu être constatés ces derniers jours.





