La gérante d'un bar à Clausen a vu ses charges abaissées par le tribunal de Luxembourg en raison de sa situation économique «particulièrement pénible» due au covid. Une décision qui pourrait changer la donne pour le secteur de l'Horeca.

La justice impose la solidarité au sein de l'Horeca

Marie DEDEBAN La gérante d'un bar à Clausen a vu ses charges abaissées par le tribunal de Luxembourg en raison de sa situation économique «particulièrement pénible» due au covid. Une décision qui pourrait changer la donne pour le secteur de l'Horeca.

C'est une décision qui pourrait soulager les 2.600 établissements de l'Horeca du pays, ou tout du moins ceux qui rencontrent des difficultés avec leur bailleur en ces temps de pandémie. Le 28 juin dernier, la 14e chambre du tribunal de Luxembourg s'est prononcée en appel en faveur d'une gérante de bar, dont le propriétaire réclamait des loyers impayés et menaçait de résilier le contrat de bail.

Après une première victoire en janvier, l'exploitante implantée à Clausen a obtenu des réductions supplémentaires de ces impayés en appel. Ainsi, elle n'aura à verser que 50% du loyer à la Brasserie de Luxembourg pour les mois de confinement. «La revendication du bailleur a pour effet de rendre la position de la locataire particulièrement pénible si elle doit assumer seule toutes les conséquences économiques de la situation», ont argumenté les juges.

Pour le reste de l'année 2020, la juridiction d'appel a adapté la jauge aux restrictions mises en place par le gouvernement et à leur impact sur le chiffre d'affaires de la gérante. Par exemple, celle-ci n'aura à payer que 85% du loyer et des charges pour la période du 27 mai au 9 juin.

Les jauges instaurées par les juges 18 mars-26 mai 2020: 50% des loyers et avances sur charges27 mai - 9 juin 2020: 85%10 juin - 25 novembre 2020: 75%26 novembre-6 avril 2021: 50%7 avril- 15 mai 2021: 65%

En effet, si la loi covid était alors largement assouplie, la règle des quatre clients à table limitait les profits pour cette exploitante, ont estimé les juges. Ceux-ci ont également annulé la résiliation du contrat de bail commercial, indiquant que s'il portait sur l'accueil de 250 personnes, les mesures sanitaires ont réduit cette capacité à 70.



«Le jugement montre qu'un juge peut, au nom de l'équité et pour autant que le locataire est de bonne foi, modifier un contrat, si le bailleur refuse de le faire», a souligné l'avocat du débitant de boissons, Me Frank Rollinger, à Reporter.lu. En considérant que le bailleur avait fait preuve «d'abus de droit» à l'égard de son locataire, le tribunal a prononcé une décision inédite, qui pourrait faire jurisprudence.

Par son jugement, la 14e chambre a en effet instauré les principes de «solidarité» et de «bonne foi» dans le droit des contrats. Autrement dit, tout restaurateur ou tenancier de bar ayant vu ses profits chuter en raison du covid et se retrouvant dans l'incapacité de payer son loyer, pourrait bénéficier des mêmes droits que la plaignante. A savoir une réduction des charges en fonction de l'impact de la loi covid sur le bon fonctionnement de son affaire. Et ce, même s'il a bénéficié des aides mises en place par l'Etat. Propriétaires et exploitants du secteur de l'Horeca devraient à présent partager les risques liés à la pandémie.

Si à ce stade la Brasserie du Luxembourg n'a pas encore pourvu la décision en cassation, ce jugement pourrait peser sur la modernisation du code civil, annoncée par Sam Tanson lors des Assises du code civil.

