La chasse aux cas contacts de Xavier Bettel

Alors que le Premier ministre est atteint du covid malgré une première dose vaccinale, les tests de dépistage se multiplient, tant du côté des chefs d'Etat qu'il a côtoyés lors du Conseil européen, que de ses proches.

Si le recensement des cas contacts peut être complexe quand une personne lambda est testée positive au covid, la situation relève d'un casse-tête chinois lorsqu'il s'agit d'un chef de gouvernement. Ainsi, s'il n'a été officiellement déclaré positif au covid que dimanche, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a pu entre-temps contaminer d'autres personnes.

A commencer par ses 26 homologues, réunis en fin de semaine dernière lors du Conseil européen à Bruxelles. Si le chef du gouvernement luxembourgeois y était apparu en bonne santé, s'insurgeant contre la loi homophobe votée en Hongrie, il a pu transmettre le virus à ses confrères. Une situation délicate, bien qu'«aucun d'entre eux ne soient considéré comme un cas contact», selon l'AFP.

Ainsi, António Costa a beau n'avoir eu «pratiquement aucun rapprochement» avec son homologue luxembourgeois, être vacciné et avoir respecté les mesures sanitaires, le chef du gouvernement portugais a tout de même effectué un test PCR, rapporte Contacto. Lequel s'est avéré négatif. Un excès de prudence qui montre cependant les craintes soulevées par la contamination de l'élu DP.

Celui-ci s'était d'ailleurs placé lui-même en quarantaine à l'issue du précédent Conseil européen, en décembre dernier, lorsque le président de la République française Emmanuel Macron avait été testé positif. Les Premiers ministres espagnol, Pedro Sánchez, et belge, Alexander De Croo, l'avaient alors imité. A ce jour, aucun d'entre eux n'a adopté la même précaution, ni même communiqué sur le sujet.

Si, sur le plan national, le gouvernement n'a fait état d'aucune autre infection parmi ses membres, les recherches devraient également se tourner vers l'entourage de Xavier Bettel... et même plus. «Le Premier ministre positif au Covid 19… donc toute la terrasse du Bazaar samedi soir est cas contact?», soulignait dimanche sur Facebook l'artiste Jacques Schneider, présent à quelques mètres du chef du gouvernement la veille de l'annonce officielle. Contacté mardi, la porte-parole du Premier ministre assure que «les personnes présentes sur cette terrasse ne sont pas concernées, puisqu'elles ne répondent pas aux critères du cas contact».

Et cette dernière de rappeler que Xavier Bettel «s'est conformé aux dispositions prévues par la direction de la Santé», et donc a informé les personnes qui étaient à sa table «dans le cadre d'un échange privé». Pour rappel, les autorités sanitaires luxembourgeoises considèrent comme «cas contact étroit et direct» une personne ayant été face à face avec une personne infectée sans mesure de protection et pendant au moins 15 minutes. Lorsque les gestes barrières sont appliqués et que les deux individus se sont côtoyés pendant moins de 15 minutes, il s'agit alors d'un «cas contact protégé». Dans la première conjoncture, une quarantaine est nécessaire, tandis que dans la seconde une autosurveillance de 14 jours est instaurée.

