Pandémie au Luxembourg

La capitale prolonge les bons pour les tests rapides

Marie DEDEBAN Alors que la distribution devait s'achever dans deux jours, la Ville de Luxembourg a décidé de poursuivre son opération de dépistage. Jusqu'au 14 septembre, ceux qui le souhaitent peuvent effectuer gratuitement un test antigénique certifié.

Pour soutenir les enseignes de l'Horeca mais également encourager le tourisme, la Ville de Luxembourg a décidé de prolonger de deux mois son opération de dépistage gratuit. Ainsi, résidents, frontaliers et touristes pourront réaliser un test antigénique rapide certifié jusqu'au 14 septembre prochain, alors que la campagne devait s'achever d'ici deux jours. L'objectif: «permettre au public, et plus particulièrement aux jeunes, de profiter en toute sécurité des moments conviviaux dans les établissements de la capitale», a indiqué le collège des échevins dans un communiqué paru mardi.

Restaurateurs, cafetiers et clients peuvent continuer jusqu'à l'automne à retirer leurs bons du lundi au vendredi à la réception de l’Hôtel de Ville et au bâtiment administratif «Rocade». A eux ensuite de choisir parmi les 18 centres de tests de la capitale pour évaluer leur état de santé. A noter que ni le nombre de kits antigéniques prévus et ni le coût de cette prolongation n'ont été communiqués à ce jour.





