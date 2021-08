En quatre mois, 53.500 bons pour un dépistage ont été distribués par la Ville de Luxembourg, pour «soutenir le secteur de l'Horeca» selon Serge Wilmes. Le Premier échevin envisage d'ailleurs de prolonger l'opération au delà du 14 septembre.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

La capitale a encore des tests rapides à offrir

Marie DEDEBAN En quatre mois, 53.500 bons pour un dépistage ont été distribués par la Ville de Luxembourg, pour «soutenir le secteur de l'Horeca» selon Serge Wilmes. Le Premier échevin envisage d'ailleurs de prolonger l'opération au delà du 14 septembre.

Malgré le déploiement du CovidCheck, les tests rapides sont toujours d'actualité dans la capitale: les visiteurs du «Fun um Glacis» pourront notamment y avoir recours pour accéder à la zone de restauration. Mais pour éviter l'attente, Serge Wilmes (CSV) conseille «de prendre les devants en se faisant dépister en amont». «Il suffit pour cela d'utiliser un bon pour un test rapide», rappelle le Premier Echevin à la Ville de Luxembourg.

Quatre mois après leur lancement, 53.500 coupons permettant de se faire dépister dans une pharmacie ou un autre centre de la capitale ont été distribués par les services communaux. Et si 52% de ces bons n'ont pas encore été utilisés, l'opération reste «un succès» pour l'élu CSV.

«C'est une façon pour nous de soutenir le secteur de l'Horeca, durement impacté par le covid», souligne le Premier échevin. Ce coup de pouce est «entièrement financé par la Ville» qui se refuse à donner une estimation du coût, «les tests n'ayant pas encore été facturés par les pharmacies». Les gérants de l'Horeca, eux, profitent du dispositif. Ainsi, 76% de ces coupons ont été retirés par des restaurateurs, gérants de bar ou de boîte de nuit pour être distribués par la suite à leurs clients. «Cela permet à tout un chacun de retrouver une vie presque normale, et de ne pas se priver de ses loisirs», indique Serge Wilmes.

Et si l'opération s'adresse aussi bien aux résidents qu'aux frontaliers et aux touristes, l'échevin en charge du commerce et du tourisme note toutefois un ralentissement lié à «la progression de la vaccination et l'utilisation du CovidCheck». «Dans les premiers jours du dispositif, 800 personnes sont venues retirer des bons, contre 97 le 17 août dernier», souligne-t-il. Une baisse d'intérêt également due «aux réserves constituées par les professionnels de l'Horeca», précise Serge Wilmes.

Malgré tout, la Ville de Luxembourg n'entend pas arrêter de distribuer des bons de si tôt. «Nous suivons les directives du gouvernement: si la loi covid est à nouveau prolongée, alors nous poursuivrons l'opération», indique le Premier échevin de la capitale. A ce jour, les bons sont donc utilisables jusqu'au 14 septembre.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.