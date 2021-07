Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, le gouvernement envisage de limiter à minuit l'heure de validité des autotests pratiqués à l'entrée des bars et restaurants. Un choix qui n'est pas du goût de la profession, à 60 minutes près.

L'Horeca réclame plus de tolérance pour les autotests

Il reste quelques jours à la fédération des hôteliers, cafetiers et restaurateurs pour convaincre. Juste le temps pour les députés de se pencher sur les annonces faites, jeudi, par le gouvernement en vue de l'instauration des nouvelles règles sanitaires s'appliquant dès le 15 juillet. «Mais on va tout faire pour que la Chambre mesure l'intérêt de repousser la validité des autotests pratiqués dans nos établissements de minuit (comme envisagé) à 1h du matin», fulmine le président de l'Horeca.

Le virus s'invite bien en soirées La reprise de la vie nocturne au Luxembourg s'avère être l'une des raisons de la remontée du nombre d'infections au coronavirus. Le ministère de la Santé le reconnait, chiffres en mains.

François Koepp l'avoue : après la remontée en flèche des contaminations covid, il s'attendait à ce que les bars et restaurants payent l'addition. D'autant que le tracing des nouvelles infections avait mis en lumière, ici ou là, quelques clusters liés au métier. «Certes, on ne nous referme pas, mais si je comprends que le Luxembourg doive se montrer vigilant face à la reprise des contaminations, je ne suis pas sûr qu'il ait choisi un bon moyen.»

De fait, minuit apparaît aux yeux du représentant du secteur «un horaire fantaisiste». Selon lui, prolonger d'une heure faciliterait la vie des patrons d'établissement, sans forcément avoir de nuisances sanitaires supplémentaires. «Car à minuit, les clients que nous aurions acceptés suite à un autotest et à qui il faudrait dire de partir ne voudront pas sagement se disperser. Ils prolongeront leur soirée mais chez eux, et là sans plus aucun contrôle.» C'est un risque à redouter effectivement.

Pour être certain de ne pas se voir ainsi invité à quitter l'établissement, chacun devrait pouvoir justifier alors d'un test PCR négatif, ou d'un test rapide certifié, ou répondre à l'un des critères Covid-Check (être complètement vacciné ou guéri d'une infection).



D'où cet appel, publié vendredi, à ajouter 60 minutes de tolérance... «Plus de 90% des restaurants et cafés ferment au plus tard à 1h du matin, il est à nos yeux plus judicieux d’étendre la possibilité de rester dans un endroit CovidCheck avec autotest jusqu’à la même heure», argumente encore un François Koepp bien déterminé à faire le tour des parlementaires pour leur rappeler cette vérité.

Et la nuit blanche alors? A priori, pas question de revoir un peu plus à la baisse les autorisations exceptionnellement prolongées pour bars et restaurants. La tolérance resterait fixée, durant les vacances, à 3h du matin. Contre 6h auparavant, mais ça c'était dans le monde d'avant-covid...

Sans compter que se pose la question des personnels (non vaccinés ou ne disposant pas d'un test PCR négatif valide) travaillant dans les bars ou restaurants avec comme seul justificatif sanitaire le résultat de l'autotest pratiqué à leur début de service. «A eux aussi, le patron devra dire de rentrer à minuit alors que l'établissement ne baissera pas le rideau avant 1h? Pas cohérent.»

