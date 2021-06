Le bilan de l'épidémie (818 décès) ne s'est pas aggravé au Luxembourg depuis maintenant plus d'une semaine. Le nombre d'infections actives est maintenant de 702 personnes, selon le ministère de la Santé.

Huitième jour sans victime du covid

Le bilan de l'épidémie (818 décès) ne s'est pas aggravé au Luxembourg depuis maintenant plus d'une semaine. Le nombre d'infections actives est maintenant de 702 personnes, selon le ministère de la Santé.

«Il faut bien sauter le pas.» En présentant, jeudi après-midi, les modalités d'usage du nouveau certificat CovidCheck, la ministre de la Santé a clairement signifier que la prochaine étape du ''déconfinement à la luxembourgeoise'', le 13 juin prochain allait constituer un «défi». En effet, l'insouciance de l'été dernier quand déjà l'épidémie semblait vouloir disparaître reste à l'esprit des autorités. Et celles-ci ne veulent pas revivre une énième vague de contaminations covid à la rentrée...

D'où ce rappel de Paulette Lenert (LSAP): «La pandémie est toujours là». Car si la vaccination contre le virus bat des records ces derniers jours, la montée en puissance du variant indien constitue un sujet de préoccupation.

Sur les 6.288 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 52 nouveaux cas covid+ ont pu être dépistés. Soit un taux de positivité de 0,56%.

Au total, 70.343 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 13 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, 2 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier les DDD personnes covid+ prises en charge dans les hôpitaux pour d'autres pathologies toutefois.



Le Luxembourg a désormais administré 406.570 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 148.647 personnes ont reçu deux doses vaccinales.

Le Danemark a annoncé les dernières étapes d'un plan prévoyant la levée totale des restrictions au 1er octobre et la disparition du passeport sanitaire. A l'exception des transports en commun - dans certains cas - les masques ne seront plus obligatoires à partir du 14 juin. Ils devraient disparaître complètement le 1er septembre. Bars et restaurants fermeront à minuit à partir du 11 juin.





