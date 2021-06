Pour le quinzième jour consécutif, le Luxembourg n'enregistre aucune nouvelle victime du virus. Le nombre de nouvelles infections s'établit à 18 pour 7.044 tests réalisés, selon les données du ministère de la Santé, publiées jeudi

Dix personnes hospitalisées pour cause de covid-19

Alors que le virus se fait de plus en plus discret, que ce soit dans le milieu scolaire ou ailleurs, la vigilance reste de mise. En cause, la progression importante enregistrée ces derniers jours du variant Delta, hautement contagieux. Si ce dernier représente désormais 30% des nouveaux cas, il reste pour l'heure sous contrôle, en raison notamment des effets de la vaccination qui attire de plus en plus de candidats.

Selon les données publiées jeudi par le ministère de la Santé, le Luxembourg enregistre une absence de nouvelle victime. Et ce, pour le quinzième jour consécutif, leur nombre restant pour l'heure figé à 818 décès depuis mars 2020.



Sur les 7.044 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 18 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 0,26%.

Au total, 70.503 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de dix malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs.



Le Luxembourg a désormais administré 460.550 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 182.454 personnes ont reçu deux doses vaccinales.

Pendant ce temps, timidement ou avec détermination, sur l'oreille ou au poignet, les Français ont commencé à tomber le masque à l'extérieur jeudi, profitant du feu vert des autorités sanitaires qui se disent sur le point de «maîtriser» l'épidémie de Covid-19. «Sur le territoire national, l'épidémie est en déclin, elle est en cours de maîtrise», s'est félicité le ministre de la Santé Olivier Véran, notant une «dynamique de baisse de l'épidémie qui s'est accélérée».

L'épidémie continue de tuer (45 morts annoncés mercredi), mais les contaminations sont en net recul (3.058 nouveaux cas positifs). Elles sont passées récemment sous le seuil symbolique des 5.000 nouveaux cas quotidiens. Et le ministre a évoqué une baisse à moins de 2.000 cas journaliers d'ici une semaine, et à moins de 1.000 fin juin.

De l'autre côté de la planète, le Japon annonce que l'état d'urgence sanitaire sera levé dimanche à Tokyo et dans d'autres départements japonais, mais des restrictions seront maintenues et pourraient limiter la présence d'un public local aux Jeux olympiques (23 juil-8 août). La capitale et plusieurs départements japonais étaient soumis depuis fin avril à un régime d'état d'urgence consistant principalement à fermer les bars et les restaurants en début de soirée et à les empêcher de servir de l'alcool.

Ce dispositif va prendre fin dimanche pour Tokyo et huit autres départements du pays. Il sera toutefois prolongé jusqu'au 11 juillet pour Okinawa (sud-ouest). Ces règles devraient fortement influencer les organisateurs des JO de Tokyo, qui vont se prononcer probablement la semaine prochaine sur la question de la présence ou non de spectateurs résidant au Japon.





