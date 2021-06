Alors que le nombre de morts continue à se maintenir à 818 pour le vingt-et-unième jour consécutif, deux personnes se trouvent en soins intensifs à cause du virus.

Luxembourg 3 min.

Pandémie au Luxembourg

Cinq patients covid toujours hospitalisés

Alors que le nombre de morts continue à se maintenir à 818 pour le vingt-et-unième jour consécutif, deux personnes se trouvent en soins intensifs à cause du virus.

Après la vaccination des 12-15 ans, le Luxembourg attend une nouvelle fois le feu vert de l'Agence européenne du médicament. L'EMA doit se prononcer d'ici «fin juin», sur la «vaccination hétérologue». Egalement appelée «mix and match», ce procédé consiste à injecter deux sérums différents pour chacune des deux doses vaccinales prescrite. Une méthode déjà appliquée en Allemagne ou en France, mais pas encore au Luxembourg.

Mais des études menées en Espagne et en Allemagne ont démontrées que ce «panachage vaccinal» présentait «réponse immunitaire satisfaisante», qui intéresse le ministère de la Santé notamment concernant la lutte contre les variants.

D'ici là, le virus continue de régresser au Luxembourg, comme en témoigne le bilan du ministère de la Santé qui fait état, pour le vingt-et-unième jour consécutif, d'une absence de nouvelle victime. Comme depuis le début du mois de juin, leur nombre reste donc figé à 818 décès depuis mars 2020.

Sur les 489 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 4 se sont avérés positif.

Au total, 70.586 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de cinq malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les quatre patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres causes.



Le Luxembourg approche à grands pas du seuil symbolique des 500.000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, puisque ce mardi le ministère de la Santé fait état de 505.986 doses vaccinales anti-covid administrées. A ce jour, 217.234 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Si le Luxembourg observe à ce jour une diminution des cas covid, la troisième vague se propage plus rapidement en Afrique a alerté jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Avec une augmentation rapide du nombre de cas et des rapports de plus en plus nombreux de maladies graves, la dernière vague menace d'être la pire à ce jour en Afrique», a averti déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle.

Au 20 juin - jour 48 du début de cette troisième vague -, l'Afrique avait enregistré environ 474.000 nouveaux cas, soit une augmentation de 21% par rapport aux 48 premiers jours de la deuxième vague. «Au taux actuel d'infection, la flambée actuelle devrait dépasser la précédente d'ici début juillet», s'est inquiétée l'OMS.

Selon l'organisation onusienne, la pandémie refait surface dans douze pays africains. Une combinaison de facteurs alimente cette nouvelle vague de contaminations, notamment une faible observance des mesures de santé publique, une interaction sociale importante ainsi que la propagation de variants. En République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda respectivement, environ 77% et 97% des cas diagnostiqués sont liés au variant Delta (indien).

La recrudescence du virus en Afrique survient alors que la pénurie de vaccins persiste sur le continent où seul «un peu plus de 1% de la population africaine a été complètement vacciné», d'après l'OMS.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.