Adopté ce mardi à la Chambre avec les voix de 54 députés, le texte qui entrera en vigueur à compter de mercredi se révèle surtout être une prolongation des mesures déjà en vigueur. Seules les conditions d'accès aux établissements de soins ont été durcies.

Ce que prévoit la nouvelle version de la loi covid

L'entrée en vigueur, mercredi, de la nouvelle version de la loi covid ne bouleversera pas les habitudes au Luxembourg. Conformément aux envies de «statu quo» défendu début septembre par le gouvernement, les règles sanitaires applicables jusqu'au 18 octobre prochain s'inscrivent dans la continuité des mesures appliquées depuis plusieurs mois. Voire depuis plus d'un an dans certains cas.

Vaccination gratuite vs Test PCR payant Quitte à facturer maintenant le dépistage PCR payant, le gouvernement veut voir encore progresser le nombre de citoyens vaccinés contre le coronavirus. Histoire de gagner la course contre-la-montre face au virus.

Le maintien du port du masque obligatoire dans les transports publics, le régime CovidCheck pour les événements publics et privés ou bien encore la limitation à dix personnes à la même table en terrasse ou à quatre personnes à l'intérieur avec respect des gestes barrières au sein du secteur Horeca restent donc de vigueur pour tous. Que les résidents ou les frontaliers actifs au Grand-Duché soient vaccinés ou non, conformément à la philosophie adoptée depuis le début de la pandémie.

Mais face à «une augmentation lente mais progressive du virus», le législateur entend accélérer encore le rythme de la vaccination. Raison pour laquelle la nouvelle loi introduit «quelques modifications ponctuelles» vouées à «réduire le risque de transmission du virus et permet une certaine 'normalisation' de la vie sociale et économique». Car si trois quarts des résidents ont d'ores et déjà reçu deux doses, les experts de la direction de la Santé ambitionnent d'atteindre prochainement le seuil de 85% de personnes entièrement vaccinées.

Pour ce faire, la nouvelle loi prévoit de «parfaire le cordon sanitaire» en renforçant notamment les conditions d'accès aux hôpitaux en imposant le régime CovidCheck «à tous les visiteurs susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, y compris ceux qui se rendent dans un établissement hospitalier pour une consultation, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi qu’aux accompagnateurs». Même approche en ce qui concerne le milieu scolaire où la détection d'au moins un cas positif entraîne l'obligation pour les élèves et les enseignants de la classe de porter un masque pendant sept jours «après le dernier jour de présence de la personne infectée».

Deux mesures qui avaient fait l'objet de remarques de la part du Conseil d'Etat, dont une opposition formelle. Résultat: le texte avait dû être amendé par les membres de la commission de la Santé pour rendre le texte conforme aux attentes des Sages. La nouvelle loi a été adoptée ce mardi avec 54 voix, soit les votes des députés de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng, mais aussi du CSV et des Piraten. Les quatre élus ADR ont voté contre ; les deux déi Lénk se sont abstenues.

