En raison d'une panne d'aiguillage, plus aucun train ne circulait entre Bettembourg et Luxembourg ce mardi matin. La situation est encore perturbée et le sera toute la matinée selon les CFL.

Pagaille sur le rail entre Bettembourg et Luxembourg

Sophie WIESSLER C'est la pagaille sur le réseau ferroviaire luxembourgeois ce mardi matin! Une fois n'est pas coutume, les trains à destination de la capitale ont été limités, voir supprimés, en pleine heures de pointe.

En raison d'une panne d'aiguillage dans le secteur de Bettembourg, a-t-on annoncé en gare de Thionville, de nombreux trains ont été supprimés ce mardi matin entre Bettembourg et Luxembourg.

La nouvelle est tombée peu après 7h30, alors que des milliers de voyageurs étaient déjà en route pour Luxembourg. Mais les premières perturbations ont été signalées vers 5h30 ce matin.

Les CFL ont annoncé par voie de communiqué que le problème était "survenu cette nuit sur un chantier dû à un arrachement de câble entre Bettembourg et Berchem".

A 8h45, des équipes étaient toujours sur place pour réparer ledit câble. La situation "perdurera au moins toute la matinée", ont précisé les chemins de fer luxembourgeois.

⚡️#FalshInfoNancyMetzLux



⚠️En raison d'un dérangement d'installation à Luxembourg :



Interruption de la circulation entre Bettembourg et Luxembourg.



Veuillez nous excuser pour les désagréments rencontrés. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 5 février 2019

Des correspondances en bus ont été assurées depuis Thionville, côté français, peu après 8 heures, a expliqué la SNCF.

Des frontaliers français qui ont vu leurs trains SNCF immobilisés en gare de Bettembourg, pour privilégier des trains luxembourgeois. Du jamais vu.



Les CFL ont en effet pris la décision de limiter l'afflux des trains français le temps d'une heure mardi matin, demandant aux voyageurs de descendre à Bettembourg pour monter dans d'autres trains luxembourgeois.

Avant d'autoriser à nouveau quelques trains français à circuler jusqu'à Luxembourg peu après 8 heures. Les CFL s'expliquent à ce sujet: "Afin de soulager le trafic, il a été décidé, dans un premier temps, d’annuler les trains RE sur la ligne 60 et de faire circuler deux trains par heure dans les deux sens entre Luxembourg et la France".

Bonjour, le réseau luxembourgeois a décidé de limiter la circulation des trains français afin de ne pas encombrer les voies à Luxembourg. Je reste à votre disposition. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 5 février 2019

Plusieurs lignes impactées

Du côté belge aussi, ça coince ce mardi matin. Plusieurs trains entre Arlon et Luxembourg ont ainsi été supprimés, en raison d'un "problème sur le réseau SNCB". Il ne fait pas bon d'être frontalier francophone ce matin.

Plusieurs trains CFL, luxembourgeois, ont également été touchés par ce problème technique: des trains à destination de Rodange, Diekirch ou encore Pétange ont donc également été supprimés.

#CFLINFOSALL Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Bettembourg, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Rodange. — CFLinfos (@CFLinfos) 5 février 2019





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.