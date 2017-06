A partir de ce lundi 3 juillet, le stationnement aux P+R Kockelscheuer et Luxembourg-Sud sera payant à partir de la 2e journée de stationnement. Dès la 25e heure de stationnement, toute nouvelle journée entamée coûtera 10 euros.



Ces dispositions ayant fait leurs preuves au P+R Bouillon, «il a été décidé d’appliquer ces mêmes dispositions également aux P+R Kockelscheuer et Luxembourg-Sud, afin de favoriser l’offre destinée aux navetteurs», précise la Ville de Luxembourg dans son communiqué.



Pour tout stationnement d’une durée inférieure à 24 heures, les deux P+R resteront gratuits et une validation du ticket ne sera pas requise. Ce changement n’aura donc pas d’effet sur les habitudes des pendulaires quotidiens.

Le changement prévu vise à garantir aux navetteurs, visiteurs quotidiens et autres usagers qui souhaitent garer leur voiture pendant une journée entière un nombre suffisant d’emplacements et à les dissuader d’accéder aux quartiers de la Ville avec leurs véhicules individuels.



La Ville a constaté un grand nombre de véhicules garés aux deux P+R en question pendant de longues périodes allant jusqu’à plusieurs jours, voire semaines.

L'objectif de la Ville est d’orienter le stationnement courte durée (moins de 2 heures) sur voirie, le stationnement moyenne durée (entre 3 et 5 heures) vers les parkings couverts et le stationnement longue durée (plus de 5 heures) vers les P+R et les transports publics et de garantir ainsi l’accessibilité des hypercentres (Ville-Haute et Gare) aux visiteurs et aux clients des établissements (commerces, gastronomie, etc.) aux dépens des navetteurs et des véhicules occupant un emplacement à longueur de journée.

Les P+R Beggen et Kirchberg resteront gratuits sans aucune limitation dans le temps.

