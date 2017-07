Texte et vidéo par Maurice Fick



Dans deux mois, le dimanche 17 septembre, la passerelle flottant sous le Pont Adolphe au cœur de Luxembourg-Ville sera ouverte au grand public. Construite pour les vélos, elle sera aussi accessible aux piétons et surtout aux touristes. Elle offre une vue splendide sur la vallée de la Pétrusse.

«C'est la première passerelle au monde qui est suspendue de cette façon sous un pont existant et en plus, sous un pont historique! C'était un challenge d'y parvenir en respectant le caractère historique du Pont Adolphe et en lui conférant un élément nouveau très spectaculaire», lance François Bausch. Accompagné de Sam Tanson, échevine de Luxembourg en charge de la mobilité et de la circulation, le ministre du Développement durable et des Infrastructures a dévoilé l'ouvrage en avant-première à la presse et à la communauté cycliste:



«Le cycliste bénéficie à la fois d'un chemin plus court pour aller du centre-ville de Luxembourg vers la gare centrale et en même temps, il peut profiter d'une vue spectaculaire et d'un aspect architectural qui l'est tout autant», résume François Bausch, sous le Pont Adolphe. L'ouvrage de 114 ans avait été réouvert en mars à la circulation après quatre ans de travaux dans le double objectif de consolider sa structure et d'y accueillir bientôt le tram.

Aux cyclistes de la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) venus bruyamment réclamer une «place pour le vélo sur le Pont Adolphe» en février 2014, le ministre François Bausch avait présenté en mars 2015 le projet de passerelle suspendue comme étant «la» solution architecturale.



Journée sans voiture à Luxembourg le 17 septembre



La passerelle de 154 mètres de long dont le fin tablier est discrètement suspendu entre les arcs de pierres du pont, est quasiment achevée. En réalité, explique Marc Ries, l'ingénieur qui dirige le chantier pour les Ponts et Chaussées, «la passerelle est suspendue depuis un an déjà sous le pont!»



Aujourd'hui, «il manque encore un tout petit morceau qui sera livré ce mercredi pour faire le lien avec la sortie vers le boulevard de la Pétrusse. Après quoi il restera des travaux de finition afin que la passerelle soit terminée pour le dimanche 17 septembre», résume Sam Tanson.



Ce jour-là, la passerelle et les vestiges intacts de la forteresse de la Ville de Luxembourg découverts pendant les travaux, seront officiellement accessibles au grand public. La Ville de Luxembourg profitera de l'ouverture de la passerelle par le ministère pour organiser une Journée sans voiture dans tout le centre dans le cadre de la Semaine de la mobilité.

Suspendue par des tirants à la dalle de béton du tablier du pont, la passerelle de 4 mètres de large a clairement été construite «pour les vélos», rappelle le ministre des Infrastructures.



Conscient de l'attrait touristique de cette piste cyclable flottante avec vue imprenable, le ministre précise aussitôt: «Il y aura au sol un marquage très large pour les cyclistes mais les piétons pourront également y descendre pour pouvoir admirer la vue sous le pont». En clair: les cyclistes circuleront au centre de la piste. Du côté gauche et droit, un espace sera dédié pour passer à pied parce qu'«on sait bien qu'avec une telle vue spectaculaire ce sera un arrêt touristique».

Cyclistes et piétons disposeront d'un accès séparé du côté de la Place de Metz (côté gare) comme du côté de la Place de Bruxelles (côté ville).



La passerelle sera éclairée de nuit de façon ciblée (pour éviter la pollution lumineuse) par une bande centrale de LED conçue au Canada. Elle sera aussi équipée de caméras pour la sécurité et sera même accessible aux voitures des secours.



