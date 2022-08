Malgré l'accord entre la Belgique et le Luxembourg, d'aucuns craignaient que l'augmentation du seuil fiscal ne soit pas encore entrée en vigueur. Le ministre belge des Finances a mis les choses au clair après cette période d'incertitude.

Pour les frontaliers belges

Oui, le télétravail est bel et bien toléré jusqu'à 34 jours

Simon MARTIN

Que de ramdam autour de la question du télétravail des frontaliers depuis la fin des accords bilatéraux qui permettaient le télétravail illimité sans incidence fiscale. Entre des pétitions qui engrangent un énorme succès ou une tolérance administrative en passant par de nombreuses tractations politiques sur le sujet, le télétravail semble plus que jamais répondre à une demande très claire.

Toutefois, depuis le 1er juillet dernier, les seuils d'avant-pandémie sont à nouveau d'application. Concrètement, pour les frontaliers allemands, ce quota est fixé à 19 jours, pour les frontaliers français, celui-ci est actuellement de 29 jours et pour les Belges, celui-ci est bel et bien de 34 jours.

Le cas du seuil belge a récemment fait l'objet de nombreuses incertitudes. En cause, la loi autorisant ce quota n'ayant pas encore été votée du côté belge. En effet, si un accord pour augmenter le nombre de jours de télétravail autorisé sans incidence fiscale (de 24 à 34 jours) avait été trouvé en août 2021 entre la Belgique et le Luxembourg, côté belge, aucune loi n'a pour l'heure été votée en ce sens afin d'officialiser la situation. Tandis que du côté luxembourgeois, il n'aura fallu attendre que quelques mois pour que la Chambre des députés approuve cette augmentation.

Des incertitudes chez les frontaliers belges

Cette confusion a mis le doute dans la tête des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers belges, ne sachant pas sur quel pied danser et s'ils bénéficiaient finalement de 24 ou de 34 jours de télétravail par an.

Aujourd'hui, c'est le ministre des Finances belge Vincent Van Peteghem lui-même qui est revenu rétablir un peu d'ordre dans cette cacophonie typique du plat pays. Ce dernier a été interrogé par Benoît Piedboeuf, député-bourgmestre et chef de groupe MR à la Chambre, très investi dans la cause des frontaliers, notamment concernant la problématique du télétravail. Le ministre a ainsi évoqué des «progrès réalisés dans l’adoption de l’accord sur la règle des 34 jours de la convention de double imposition Belgique-Luxembourg».

Pour ce dernier, il n'y a pas l'ombre d'un doute à avoir: la règle des 34 jours s'applique bel et bien pour l'année d'imposition 2022 malgré le fait que la loi n'ait pas encore été votée. À en croire nos confrères de Paperjam, celle-ci pourrait d'ailleurs être votée à l'automne prochain. «La loi sur le consentement a été entièrement préparée sous forme de projet et suit actuellement le processus parlementaire normal», a-t-il ajouté, en guise de réponse à Benoît Piedboeuf.

Une déclaration qui doit donc permettre de ramener un peu de sérénité dans le débat. «Il n'y a même pas de débat à avoir sur la question. J'en veux pour preuve que les communes concernées par le fonds des frontaliers ont déjà introduit ces 34 jours de télétravail dans leur budget. En réalité, il y a seulement certains types de personnes qui font planer cette incertitude. Je pense surtout à ceux qui ne sont pas favorables au télétravail au Luxembourg. Par exemple: les banques qui craignent pour la sécurité de leurs données lorsqu'un employé travaille à distance et que son environnement n'est pas totalement sécurisé. Je pense aussi au fait qu'en restant en télétravail, le frontalier participe moins au développement économique du Grand-Duché», explique le député fédéral Benoît Piedboeuf.

Bientôt 48 jours?

Une bonne chose de réglée donc. Toujours est-il que désormais, la question d'une nouvelle augmentation du nombre de jours de télétravail autorisé est sur la table. «Le député Yves Evrard et moi-même avons fait adopter, au sein du Parlement Benelux, une résolution qui demande l'application de 48 jours. De plus, au niveau du Parlement belge, on a également une proposition de loi qui a été déposée par le CD&V (parti démocrate-chrétien flamand, NDLR) et moi-même et qui réclame également un régime de 48 jours».

Le ministre sait donc qu'il doit travailler sur le sujet. «Cela prendra un peu de temps mais il est clair que tout le monde est favorable à cela. C'est toutefois au niveau administratif que cela coince et c'est ce qui provoque un ralentissement de la procédure. Il ne faut toutefois pas se leurrer: deux jours de télétravail par semaine, c'est utopique. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On pourrait envisager plus de télétravail, à condition que le travailleur paie une partie de ses impôts en Belgique.»

Un accord de principe pour augmenter le quota des frontaliers français S'il restait encore la moindre parcelle de doute, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) est venue davantage encore enfoncer le clou, dans le cadre d'une question parlementaire posée par les députés Marc Spautz et Laurent Mosar (CSV). «L'avenant (le projet de loi, NDLR) n'a pas encore été ratifié par la Belgique. Dès que cette procédure sera achevée en Belgique, la disposition qui prévoit la hausse du seuil de tolérance entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022», a-t-elle expliqué, confirmant l'ensemble des propos évoqués ci-dessus. Et pour les travailleurs frontaliers français? On le sait, des discussions sont également en cours depuis un certain temps pour faire augmenter ce quota de 29 jours qui est actuellement d'application. Il semblerait que les discussions soient en bonne voie de concrétisation. En effet, la ministre parle d'un «accord de principe» avec la France. «Lors de la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière en octobre 2021, un accord a été trouvé entre le Luxembourg et la France, afin de prévoir une augmentation du seuil de tolérance en matière fiscale de 29 jours à 34 jours». Les autorités compétentes des deux pays sont donc en contact quant aux modalités techniques avec l'objectif de présenter et de signer un avenant à la Convention fiscale entre le Luxembourg et la France. Il devra par la suite faire l’objet d’un projet de loi d’approbation soumis à la Chambre des députés. A noter qu'un échange sur ce thème est également en cours concernant les travailleurs frontaliers allemands.

