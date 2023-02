Les conclusions d'une enquête du Statec peuvent interpeller, au regard de la précarité grandissante d'une partie de la population du Luxembourg.

Luxembourg 5 min.

Selon le Statec

Oui, le pouvoir d'achat des ménages luxembourgeois a augmenté

Simon MARTIN Les conclusions d'une enquête du Statec peuvent interpeller, au regard de la précarité grandissante d'une partie de la population du Luxembourg.

Ces derniers mois, nous avons consacré bon nombre d'articles sur l'augmentation de la précarité au Luxembourg. Augmentation des prix de l'énergie et inflation galopante ont plongé bon nombre de ménages luxembourgeois dans une situation délicate. En témoigne la hausse de fréquentation des épiceries sociales et des structures d'accueil. «Depuis 2020, le nombre de personnes pauvres a explosé au Luxembourg», confiait le docteur Bernard Thill, président de Médecins du Monde, il y a quelques jours.

L'inflation inquiète 92% des Luxembourgeois Les Luxembourgeois sont davantage préoccupés par la hausse du coût de la vie, que par la pauvreté, le changement climatique ou la guerre en Ukraine, selon le dernier Eurobaromètre publié par le Parlement européen.

Pourtant, selon la dernière étude du Statec, le pouvoir d'achat des ménages luxembourgeois a augmenté en 2022 et 2023. «Le pouvoir d'achat moyen est supérieur en 2022 et 2023 par rapport à 2019, quels que soient le niveau de vie des ménages ou le type de chauffage utilisé. Les mesures issues des deux tripartites s'avèrent redistributives: le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes augmente alors que celui des ménages plus aisés est freiné», résume ainsi l'institut national de statistiques.

Une inflation qui a frôlé les 7%

Un constat qui interpelle au regard des raisons citées plus haut. Le Statec le concède d'ailleurs aisément: les dépenses ont largement augmenté en raison de l'inflation. «En 2022, l'inflation a frôlé les 7%, un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis 40 ans et bien supérieur aux quelque 2% observés en moyenne sur les 20 dernières années. Les ménages voient ainsi les prix à la consommation se renchérir, ce qui compresse leur pouvoir d'achat. Ces effets sont d'autant plus ressentis par les ménages les plus modestes, qui contrairement aux plus aisés, n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter lors de la crise sanitaire», note le Statec.

70 euros par mois pour se chauffer! En Belgique, des chercheurs réalisent une expérience sur comment vivre par 14,5°C. Ou plutôt, comment réaliser un maximum d'économie d'énergie. Certains trouveront qu'ils en tiennent une «bonne couche».

Même constat concernant la crise de l'énergie: ce sont surtout les ménages à plus faibles revenus qui ont subi le plus ses effets directs en termes de pouvoir d'achat. En effet, les ménages les plus modestes consacrent une partie plus importante de leurs revenus aux dépenses en énergie. «Entre 2019 et 2021, par exemple, la part des dépenses en énergie est restée stable autour de 8% du revenu total des ménages les moins aisés contre 3% pour les ménages aux revenus les plus élevés».

Et le Statec d'assurer que sans le bouclier sur le prix de l'énergie, les dépenses en énergie s'élèveraient en 2023 à 12% du revenu total des ménages les plus fragiles, contre 5% pour les plus riches.

Des mesures tripartites salvatrices

En effet, l'institut met en avant toutes les mesures gouvernementales mises en place et décidées lors des différentes tripartites afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages luxembourgeois et des frontaliers. Celles-ci auraient eu un effet salvateur. Parmi celles-ci: le gel des prix de l'électricité en 2023, la réduction de 15 centimes par litre de mazout, la limitation du prix du gaz à +15% par rapport à septembre 2022 ou encore la baisse de la TVA de 1% en 2023.

Sans les mesures tripartites, l'inflation aurait ainsi été de 6,8% en 2022 et 8% en 2023 avec le paiement de 5 tranches indiciaires Statec

Le Statec assure que sans les mesures tripartites, il y aurait eu une augmentation du prix de l'électricité de près de 50% en janvier 2023 et plusieurs hausses du prix du gaz. «+93% en octobre 2022, +10% en novembre 2022 et près de +30% en janvier 2023», disent-ils. L'inflation aurait ainsi été de 6,8% en 2022 et 8% en 2023 avec le paiement de cinq tranches indiciaires.

Près d'un ménage sur quatre a du mal pour finir le mois Une bonne partie d'entre eux doit se priver et ils avouent sans peine qu'il serait difficile de faire face à une dépense imprévue ou encore de remplacer des meubles usés par manque de moyens.

C'est donc sur ce constat que le Statec assure que le ménage moyen verrait son pouvoir d'achat s'accroître en 2022 et 2023 par rapport à 2019. «Avec ou sans mesures tripartites», précisent les auteurs. «En termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en considérant l'impact sur les dépenses et sur les revenus, les mesures tripartites ont un effet redistributif. L'impact relatif est plus important sur le pouvoir d'achat moyen des ménages les plus modestes.»

Et l'institut d'expliquer que les ménages se chauffant au fuel ont connu des gains de pouvoir d'achat moins élevés que ceux utilisant le gaz ou une autre source. «Ceci n'est pas surprenant, compte tenu de la teneur des mesures tripartites de plafonnement du tarif du gaz et gel du prix de l'électricité.»

Deux milliards d'euros économisés

Par ailleurs, la limitation de l'inflation, via les mesures, a bénéficié directement aux employeurs et a induit un impact positif sur l'activité économique de 0,4% et l'emploi de près de 2% en 2023. De plus, les mesures ont effectivement réduit les prix à la consommation des ménages tout en réduisant les coûts salariaux de 2,5% sur une durée cumulée de 18 mois. «Cela représente plus de 2 milliards d'euros d'économies en termes de coût salarial, ce qui favorise la compétitivité de l'économie luxembourgeoise», souligne le Statec.

Le revenu des ménages progresse, le taux de pauvreté aussi Le risque de glisser dans la précarité a augmenté pour les ménages en situation de vulnérabilité, selon les résultats de l'enquête 2020 sur les revenus et conditions de vie des ménages.

En conclusion, pour les ménages aisés, les gains de pouvoir d'achat sont limités, au contraire des ménages plus modestes. «Même si les mesures tripartites concernant les prix de l'énergie ne sont pas ciblées socialement, l'analyse par niveau de vie révèle l'effet redistributif de ces mesures. Cette analyse montre par ailleurs qu'après les mesures, tous les ménages, quel que soit le type de chauffage utilisé, ont un pouvoir d'achat moyen supérieur en 2022 et 2023 par rapport à 2019.»



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.