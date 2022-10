Quel est l'avenir de la coalition DP-LSAP-déi gréng? Quels sont les projets politiques de Xavier Bettel ? Que pense-t-il de Dan Kersch ? Pourquoi le triple A est-il si important pour lui ?

Xavier Bettel en interview

«Oui, je veux rester Premier ministre»

C'est détendu que Xavier Bettel (DP) se présente pour l'interview. Trois longues journées à la Chambre, avec déclaration puis débat sur la situation du pays, sont passées. Le Premier ministre se tourne déjà vers l'avenir maintenant. Vers 2023, l'année des élections. Il est motivé et plein d'énergie. Et explique quels sont les devoirs qui restent à accomplir au cours des douze prochains mois.

Xavier Bettel, quel est le principal enseignement que vous retenez des débats sur votre déclaration gouvernementale ?

Qu'il y a en fait plus de points communs avec l'opposition que nous ne l'admettons. Par exemple, le consensus général sur la nécessité d'en faire plus dans le domaine du logement. Autre exemple: dans le domaine social, où les prestations doivent être maintenues à un niveau élevé. Mais je retiens aussi les alternatives manquantes de l'opposition - à l'exception de Déi Lénk. Mais leurs propositions ne correspondent pas à ma vision du Luxembourg de demain.

Au début de votre discours, vous avez abordé en détail la guerre en Ukraine, vous avez fait référence à l'unité européenne avec des sanctions et des livraisons d'armes, également en provenance du Luxembourg. Quand viendra le temps des discussions, voire des négociations, pour mettre fin au conflit?

Je fais partie des rares chefs d'État et de gouvernement européens qui ont encore eu des contacts avec le président Poutine après le 24 février. Je ne le regrette pas, même si j'ai été critiqué pour cela par le CSV. Si l'on ne se parle pas, il n'y a pas de solution. Or, depuis Butscha, la relation de confiance est rompue. C'est un point crucial pour moi. D'abord les massacres d'innocents, et ensuite aussi récompenser les coupables : c'est inacceptable. Si la partie ukrainienne devait malgré tout donner le signal de parler au président russe, je le ferais quand même.

Si la solidarité européenne n'est plus garantie, alors Poutine aura gagné.

Ce qui est remarquable jusqu'à présent, c'est la cohésion européenne. Si des problèmes d'approvisionnement en gaz et en électricité devaient survenir durant les mois d'hiver, cette unité serait mise à rude épreuve.

Nous devons être très conscients au sein de l'UE que si la solidarité européenne n'est plus garantie, alors Poutine aura gagné.

On pourrait croire que vous êtes devenu le Premier ministre du climat, tant vous avez abordé en détail la politique climatique et énergétique. Était-ce également nécessaire parce que la crise climatique risque une fois de plus d'être reléguée au second plan par d'autres crises? Et parce que de nombreux pays mènent désormais une politique énergétique qui n'est que partiellement respectueuse du climat ?

Nous connaissons la crise climatique depuis des années. Mais à chaque fois qu'un autre conflit surgit, on ne parle plus du climat. Avec la guerre en Ukraine, c'est différent : notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et d'un producteur, la Russie, nous est impitoyablement rappelée. En même temps, nous réalisons qu'il existe vraiment des alternatives. Le moment n'a jamais été aussi propice à l'acceptation d'une autre politique énergétique et climatique. C'est ce que montre également le Conseil citoyen pour le climat que j'ai initié : ses recommandations vont au-delà de ce qui est prévu dans le Plan national énergie-climat (PNEC).

Cela crée une certaine attente qui peut très vite se transformer en déception lorsque le Conseil citoyen pour le climat constate que ses recommandations ne sont pas prises en compte...

Nous avons toujours un Parlement qui prend les décisions politiques. C'est pourquoi le débat prévu pour la fin du mois est si important. Le Conseil citoyen pour le climat est le reflet de la société. Si nous ne prenons pas ses idées au sérieux, c'est que nous n'avons rien compris en tant que politiciens et que nous sommes en retard sur les attentes de la population. Nous devons créer un consensus aussi large que possible dans la politique climatique ; elle ne se prête pas à être un champ de majorité contre opposition, où le PNEC est adopté par 31 voix contre 29.

Le Conseil citoyen pour le climat est le reflet de la société, déclare le Premier ministre Bettel. C'est pourquoi la politique devrait prendre ses recommandations au sérieux. Photo: Anouk Antony

La politique fiscale est considérée comme une pomme de discorde entre la majorité et l'opposition, mais aussi au sein de la coalition. N'est-ce pas une occasion manquée que de ne pas avoir entrepris la réforme fiscale dès le début de la législature ?

Non, car si nous avons pu soutenir les citoyens et les entreprises lors de la crise covid et de la crise énergétique, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas eu de dépenses importantes jusque-là, hormis notre politique d'investissement. Au sein de la coalition, nous ne sommes pas des fétichistes de l'austérité. Chacun des trois partis a son ADN en matière de fiscalité ; mais ensemble, nous nous sommes mis d'accord pour ne rien faire au détriment de la génération future, mais pour tourner les vis fiscales lorsque la marge de manœuvre budgétaire est bonne. C'est la différence avec l'opposition : ils veulent à la fois des allègements fiscaux et ne veulent pas s'endetter davantage. Je vous le dis : c'est soit l'un, soit l'autre.

Je ne veux pas être le Premier ministre qui laisse un pays pauvre à son successeur.

En matière de dépenses, vous insistez, tout comme la ministre des Finances, sur le maintien du triple A et du plafond d'endettement de 30%. Comment expliquez-vous votre position à un citoyen ou à une entreprise qui lutte actuellement pour joindre les deux bouts à la fin du mois et qui espérait des allègements fiscaux ?

Nous pouvons aller aujourd'hui et laisser l'endettement atteindre 50%: nous pourrons alors engager de nouvelles dépenses de plusieurs milliards. Et que se passera-t-il demain ? Le secteur des services, qui assure avec la Place financière environ 80% des recettes, tourne le dos au Luxembourg. Et ensuite ? Le triple A ne se compose certes que de trois lettres, mais qui signifient beaucoup lorsqu'elles disparaissent. Nous ne devrions jamais oublier que le Luxembourg était autrefois un pays pauvre que les gens quittaient à la recherche d'une vie meilleure. Je ne veux pas être le Premier ministre qui laisse un pays pauvre à son successeur.

L'opposition a critiqué la majorité de ne pas avoir gardé une «poire pour la soif». Le gouvernement a-t-il exagéré avec sa politique de gratuité, que ce soit dans les transports publics ou dans l'encadrement dans les écoles, les maisons relais ou les écoles de musique, ce qui est en outre une politique classique de saupoudrage sans approche sélective ?

L'opposition a approuvé tout cela. Je suis donc étonné qu'ils s'y opposent maintenant. Pour moi, il est important de traiter tous les enfants de la même manière et de ne pas les étiqueter selon des critères sociaux. L'augmentation du nombre d'inscriptions nous conforte dans notre politique. Et si les transports publics sont aujourd'hui gratuits, cela ne signifie pas que nous n'investissons plus : des fonds continueront d'être investis dans le train et le bus afin de les établir comme une alternative sûre, confortable et ponctuelle à la voiture. En ce qui concerne la fameuse «poire pour la soif» : j'ai demandé à l'opposition où elle aurait mis une ligne rouge. Mais rien n'est venu. Sauf maintenant de la part de la coprésidente du groupe CSV, qui a cité le bus pédestre dans le «Kloertext» de RTL. Avec tout le respect que je lui dois, cela ne suffit vraiment pas à combler le déficit.

En ce qui concerne l'accord tripartite, dans quelle mesure est-il important que les décisions actuelles suffisent à maîtriser l'inflation et qu'il n'y ait pas besoin d'une nouvelle tranche en année électorale ?

S'il devait y avoir une nouvelle tranche d'indexation en 2023, je ferais mon devoir et je m'assoirais avec les partenaires sociaux, élections ou pas. Les gens doivent pouvoir compter sur un gouvernement qui agit de manière responsable. Je suis conscient que ce n'est pas une mission facile en période préélectorale. Mais le Premier ministre ne peut pas non plus choisir le moment d'une tranche d'indexation. Et jusqu'à présent, mes tripartites se sont toujours soldées par un résultat dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

Ne craignez-vous pas que les entrepreneurs, en tant qu'électorat traditionnel du DP, se détournent de vous et de votre parti après le dernier accord tripartite ?

Les entrepreneurs avec lesquels je m'entretiens sont conscients de l'importance de l'index pour leurs travailleurs. Tout comme ils me disent qu'un scénario à cinq tranches d'indexation leur aurait été fatal, ils me disent également qu'ils peuvent vivre avec la solution actuelle. Nous ne devons pas oublier : l'indice est toujours le résultat d'une augmentation des prix. Et dans la situation actuelle, il aurait été irresponsable et incompréhensible de suspendre purement et simplement le mécanisme. Les employeurs en sont également conscients. Ils savent que leur entreprise se porte bien lorsque les employés se portent bien. Et alors, ils vont bien eux aussi.

Il n'y a pas de volonté de trouver des majorités alternatives.

Comment gérez-vous le fait que votre ancien vice-Premier ministre, Dan Kersch, s'en prenne à ce point à votre parti en tant que député et passe presque pour le 30e député de l'opposition?

M. Kersch s'est déclaré en faveur de la majorité DP-LSAP-déi gréng à la Chambre. C'est une déclaration importante. En outre, il a le droit, comme tout député, d'exprimer son opinion. Je ne suis pas obligé de partager cette opinion. J'ai un accord de coalition auquel je me tiens et que nous voulons traiter ensemble. Il n'y a pas de volonté de trouver des majorités alternatives.

«Assumer ses responsabilités», le message clé de votre déclaration, est également interprété comme une candidature à la poursuite de la coalition DP-LSAP-déi gréng. En supposant que l'arithmétique soit correcte en octobre 2023, allez-vous poursuivre la coalition ?

C'est d'abord aux électeurs de décider. Tout ce que je peux leur dire, c'est que je n'exclus rien et je peux leur assurer que l'alchimie entre les trois partis est pour l'instant parfaite. Certes, la lune de miel est terminée. Mais cela ne veut pas dire que le divorce sera demandé. Notre collaboration reste confiante.

Ces derniers temps, il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles vous poursuivriez votre carrière au niveau européen ou international. Vous présenterez-vous à nouveau dans un an pour rester Premier ministre ?

Même si mon parti ne me l'a pas encore demandé, je suis plein d'énergie et de motivation pour continuer. Donc, très clairement : oui, je veux rester Premier ministre. Et oui, il y a eu des offres, mais je les ai refusées.

Quand on est confronté à des crises jour après jour depuis des mois, que fait Xavier Bettel pour ne pas perdre son attitude positive face à la vie? Ou ne désespérez-vous pas parfois des scénarios de crise quotidiens ?

Non, pas de désespoir. Les crises multiples me poussent plutôt à trouver des solutions pragmatiques dans l'intérêt de la population. Même si je dois admettre que cela a été particulièrement difficile pendant la crise covid, car en tant que politicien libéral, j'ai dû faire la part des choses entre liberté et restrictions et prendre des décisions qui ont profondément affecté le quotidien de mes concitoyens. C'était un défi moral et mental.

