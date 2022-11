Orpea devrait recevoir cette semaine la lettre du ministère de la Famille annonçant l’obtention d’un agrément provisoire pour son projet de résidence pour personnes âgées à Luxembourg-Merl.

Malgré le scandale en France

Orpea va obtenir son agrément au Luxembourg

Orpea devrait recevoir cette semaine la lettre du ministère de la Famille annonçant l’obtention d’un agrément provisoire pour son projet de résidence pour personnes âgées à Luxembourg-Merl.

A nouveau dans l’actualité française ces derniers jours pour son placement sous protection judiciaire pour renégocier sa dette, le groupe Orpea va vraisemblablement obtenir son agrément provisoire au Grand-Duché. Le ministère de la Famille doit envoyer cette semaine la lettre annonçant l’obtention d’un agrément provisoire pour son projet de résidence pour personnes âgées à Luxembourg-Merl, rapportent nos confrères de Paperjam.

Une nouvelle qui survient en dépit du désaccord d'une partie de la classe politique sur le sujet et d'une franche levée de boucliers de l'OGBL suite au scandale suscité côté français après la mort d'une pensionnaire d'Ehpad. La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) en charge du dossier a déclaré à nos confrères qu'elle a «demandé toutes les garanties possibles et imaginables» au groupe français.

«Nous sommes un pays démocratique et celui qui respecte nos lois est libre de s’y établir. Mais j’ai prévenu les responsables d’Orpea au Luxembourg que tous les projecteurs étaient braqués sur eux, qu’ils étaient attendus au tournant.»

Pour rappel, la demande d’agrément d'Orpea était parvenue fin janvier au ministère de Corinne Cahen, alors même que le scandale éclaboussait ses dirigeants suite aux révélations faites dans le livre «Les Fossoyeurs» du journaliste Victor Castanet.

Des garanties obtenues mais des contrôles non exclus

Raison pour laquelle la ministre avait demandé à obtenir le plus de «garanties possible pour leur donner l’agrément». Si ces dernières semblent avoir été apportées, le ministère informe néanmoins qu'à l'instar de toutes les maisons de soin du pays, Orpea aura deux contrôles par an: un par le ministère de la Famille, l'autre par le ministère de la Sécurité Sociale.

Et Corinne Cahen est catégorique, les autorités interviendront «aussi de manière inopinée après des réclamations ou des signalements». «Ça n’arrive pas souvent, mais c’est déjà arrivé dans le pays. Et je trouve que cela se sent quand il y a un problème dans une résidence: l’écho revient, comme dit une expression luxembourgeoise.»

Deux nominations déjà annoncées

Si l'affaire est encore en cours, deux nominations ont par ailleurs déjà été communiquées pour la structure qui devrait se nommer «Récital». Stéphanie Rondoz est donc désignée directrice et Gérald Vanhove, chef cuisinier.

La structure Récital comprendra à la fois une résidence-services de 23 appartements, sans oublier une maison de repos et de soins de 123 lits. Quant à la date d’ouverture, elle n’est pas encore connue, mais devrait selon toute vraisemblance avoir lieu avant la fin de l'année 2022.



