Au Luxembourg, la 3G sera arrêtée d'ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d'ici 2030. Quel impact pour les Luxembourgeois ?

Téléphonie au Luxembourg

Orange va supprimer la 2G et la 3G

Simon Laurent MARTIN Au Luxembourg, la 3G sera arrêtée d'ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d'ici 2030. Quel impact pour les Luxembourgeois ?

La société de télécommunications Orange a profité du Mobile World Congress de Barcelone, le rendez-vous incontournable de l'industrie, pour faire une annonce pour le moins majeure.



Ainsi, le géant français a tout simplement annoncé l’arrêt progressif des réseaux 2G et 3G avant la fin de la décennie. «Orange adoptera une approche en deux étapes avec une transition progressive. Selon les pays, une première technologie sera arrêtée en 2025 tandis que la seconde le sera d’ici 2030», a annoncé l'entreprise. Rappelons qu'à l'heure actuelle, la majorité de la population utilisant un smartphone plus ou moins récent profite de la 4G, voire même de la 5G qui continue son déploiement au Grand-Duché. Autant dire que la 2G et la 3G sont obsolètes depuis plusieurs années au regard de l'évolution rapide et récente des réseaux mobiles.

«Une meilleure expérience»

Orange a d'ailleurs tenu à rassurer sur les conséquences d'une telle démarche. «L’arrêt des réseaux 2G et 3G permettra aux clients d’Orange de bénéficier d’une meilleure expérience utilisateur grâce à un accroissement de la qualité et de la robustesse des réseaux. Cette évolution progressive sera porteuse de nombreux bénéfices, tant pour les utilisateurs qui seront peu impactés que pour l’environnement».

Une analyse du contexte local et de l’utilisation réelle du réseau dans chaque pays a été menée dans le cadre de ce programme. «Ceci afin de permettre une migration fluide, avec un impact réduit pour les clients, au bénéfice de l’expérience utilisateur».

Du coup, quand doit-on s'attendre à un arrêt de ces deux services au Luxembourg ? «En France, où la couverture nationale 3G est historiquement plus élevée que la couverture 2G, Orange arrêtera le réseau 2G d’ici la fin de l’année 2025, tandis que le réseau 3G sera arrêté d’ici fin 2028. Dans les autres pays, comme la Belgique et le Luxembourg, la 3G sera arrêtée d’ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d’ici 2030», précise Orange.

Les radiofréquences actuellement utilisées pour la 2G et la 3G seront employées pour améliorer la capacité et la couverture des réseaux 4G et 5G, tant dans les zones urbaines que rurales. Une mesure qui n'apportera que des bénéfices à en croire Orange donc. «L’expérience client sur mobile sera améliorée avec une meilleure qualité de la voix via la technologie VoLTE, un débit plus élevé, une latence plus faible et une sécurité renforcée.»

Objectif zéro carbone d'ici 2040

Les objectifs d’Orange en matière de développement durable, tels que définis dans le plan stratégique Engage 2025, ont joué un rôle clé dans la conception de ce plan de modernisation des réseaux. «Nos clients profiteront de réseaux plus performants et durables, tout ceci au bénéfice de l’expérience utilisateur. La concentration de nos efforts sur l’optimisation de l’efficacité de nos réseaux contribuera également à la réduction de notre empreinte carbone et à l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable, à savoir devenir Net Zéro Carbone d’ici 2040», a d'ailleurs commenté Michaël Trabbia, Directeur de la technologie et de l’innovation au sein du groupe Orange.

