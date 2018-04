Dimanche soir, un violent orage a frappé le pays. Fortes pluies, fortes rafales de vent, des grêlons et un glissement de terrain ont tenu les pompiers du pays en haleine.

Orages: les pompiers sont intervenus environ 200 fois

De violents orages ont frappé l'ouest du pays, ce dimanche, entre 21 et 22 heures. Des grêlons de la taille d'un oeuf de pigeon sont tombés sur le pays.



La station météorologique de Findel Meteolux avait déjà émis un avertissement météorologique de type orange et avait annoncé de fortes pluies et de grosses rafales.

Cette vidéo a été faite à Dudelange dans la rue de la Paix.



Le service météorologique privé kachelmannwetter.com a également émis plusieurs avertissements au cours de la soirée.



Ce lundi matin, les pompiers ont dressé un premier bilan: entre 21 heures et minuit, près de 400 appels d'urgence ont été reçus, soit environ 200 missions. D'ailleurs, en raison du volume élevé d'appels d'urgence, tous liés à la tempête, il a été décidé vers 20h30 de faire appel à la cellule de coordination du CGO (Centre de Gestion des Opérations). Le nombre de répartiteurs du centre de contrôle est passé de six à huit.



[activation du CGO] Centre de Gestion des Opérations suite à un nombre important d’interventions des services de secours à cause du passage d’un front orageux très actif au dessus du Luxembourg. #cgdis pic.twitter.com/0juCVVojaj — Services Secours Lux (@CGDISlux) April 29, 2018

Celles-ci ont eu lieu principalement dans le sud et le centre du pays, le plus souvent à la suite d'inondations, de chutes d'arbres ou d'autres objets dans les rues. La commune de Kopstal, où des glissements de terrain se sont produits dans le centre-ville, dans la rue Schmitz et sur la route de Mersch, a été la plus touchée.

Les pompiers de Bissen ont dû intervenir en huit endroits différents, la plupart du temps dans des caves inondées. Il y a également eu un glissement de terrain mineur sur la route entre Bissen et Boevingen.

En Allemagne



La tempête s'est également propagée à travers l'Eifel jusqu'en Belgique et en Allemagne. A Aix-la-Chapelle, les forces de police ont été appelées à cause de rues et de caves inondées et de toits endommagés par la grêle et le vent, a déclaré un porte-parole de la police. Plus de 300 appels d'urgence ont été reçus en un peu plus d'une heure au siège de la police d'Aix-la-Chapelle. D'après les premières informations fournies par les autorités personne n'a été blessé.



A Stolberg près d'Aix-la-Chapelle, le tunnel Europa a dû être fermé. "Il est complètement inondé", a dit le porte-parole. La police s'attendait à ce que le tunnel soit ouvert au plus tôt le matin. D'autres routes sont devenues impraticables à cause de la boue. Les rues doivent être nettoyées ce matin.

