Météo

Orages: le Luxembourg en vigilance jaune ce soir

Pascal MITTELBERGER MétéoLux place tout le pays en vigilance jaune à partir de ce mercredi 21h, jusqu'à jeudi 7h, en raison du risque d'orages.

Mardi soir, de violents orages ont déjà touché le Luxembourg, notamment des communes du nord du pays. D'ailleurs, peu avant 20h, en urgence, MeteoLux avait relevé son niveau de vigilance, passant du vert au jaune de 20h à 2h du matin.

Ce mercredi, point d'urgence, mais plutôt de l'anticipation. En effet, un nouvel épisode orageux est redouté pour la nuit prochaine et MeteoLux place donc à nouveau tout le pays en vigilance jaune, à partir de 20h et jusqu'à jeudi matin 7h.

«Risque d'orages modérés à forts»

Cette vigilance jaune est synonyme de «danger potentiel». En l'occurrence, dans son bulletin publié à 14h, MeteoLux évoque un «risque d'orages modérés à forts», avec une possibilité de grêle, de fortes pluies (15 à 25 litres par mètre carré) et des rafales de vent entre 60 et 70km/h. L'intensité des phénomènes orageux est toujours difficile à prévoir avec exactitude, mais cet épisode nocturne pourrait être violent localement.

Le temps devrait se calmer en milieu de nuit, et le mercure devrait sensiblement chuter. Jeudi, les températures matinales devraient osciller entre 13 et 15°C dans le nord du pays, 14 et 16°C dans le sud. L'après-midi, les prévisions sont de 18 à 20°C dans le nord et 20 à 22°C dans le sud. Tout au long de la journée, des averses de pluie sont annoncées.

Ce temps pluvieux devrait continuer à régner sur le Luxembourg vendredi et samedi, tandis que la journée de dimanche devrait être rythmée par davantage de soleil, même si les températures ne remonteront pas.





