Opération spéciale: de nombreux contrôles routiers ce mercredi

La police grand-ducale «assurera une présence accrue sur les routes pour des contrôles préventifs et répressifs» ce mercredi 19 septembre.

La police participe ce mercredi à une opération européenne intitulée «EDWARD», pour «European Day Without a Road Death» (Journée européenne sans morts sur la route), un événement organisé par le réseau européen des polices de la sécurité routière, le TISPOL.

À partir de 6h du matin, les agents mettront en place des contrôles sur de nombreuses routes du Grand-Duché, se concentrant particulièrement sur la distraction au volant ainsi que l'usage illicite des téléphones portables.

L'objectif du projet EDWARD est de «rendre les routes européennes plus sûres et d'obtenir une réduction significative et durable du nombre de tués et de blessés graves sur les routes à travers le monde».

Ce dernier propose également aux automobilistes de participer directement en signant une «promesse de sécurité routière» en ligne, promettant ainsi de respecter une liste de mesures de sécurité: ne pas utiliser de téléphone mobile au volant, respecter les distances de sécurité, ne pas conduire sous emprise de substances... mais également contrôler régulièrement l'état de son véhicule, ou encore rappeler à ses proches d'être attentifs sur la route.