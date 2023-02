À l'approche des élections communales, la capitale va déployer les grands moyens afin de faciliter les démarches d'inscription sur les listes électorales des citoyens non luxembourgeois.

Opération séduction des potentiels électeurs non luxembourgeois

Avant le 11 juin 2023, date des prochaines élections communales, il y aura le 17 avril. Une date importante à plus d'un titre puisqu'il s'agit du dernier jour où les citoyens non luxembourgeois pourront s'inscrire sur les listes électorales. Une date butoir qui se rapproche à grands pas alors que le nombre d'étrangers résidents souhaitant voter peine à grimper. Faut-il encore rappeler que la ville de Luxembourg compte 70% de résidents qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, autant dire qu'il s'agit d'une manne de voix particulièrement conséquente.

Et Lydie Polfer (SP), la bourgmestre de Luxembourg, ne dit d'ailleurs pas autre chose. «Sur les quelque 81.000 non-Luxembourgeois pouvant voter, seulement 6.172 se sont inscrits. Cela correspond donc à un pourcentage de 7,6%», a-t-elle déclaré. C'est beaucoup moins que la moyenne nationale et c'est même, à l'heure actuelle, moins qu'en 2017 où 6.450 non-Luxembourgeois s'étaient inscrits. Une petite désillusion, surtout au regard du fait que le droit de vote est désormais plus facile au Luxembourg.

Rappelons que depuis 2022, les résidents non luxembourgeois qui viennent de s'installer au Grand-Duché ont également le droit de participer aux élections. Jusqu'alors, il fallait être établi au Luxembourg depuis au moins cinq ans pour pouvoir participer aux élections communales.

Une journée nationale prévue en mars prochain

Qu'à cela ne tienne, les édiles luxembourgeois ont annoncé ce mercredi la tenue prochaine d'une «Journée nationale de l'inscription sur les listes électorales». Celle-ci aura lieu le samedi 18 mars prochain, de 9h à 16h, au sein du Bierger-Center (le centre d'accueil des citoyens) situé au 44 de la place Guillaume II. «Cette journée doit permettre de faciliter les démarches d'inscription sur les listes électorales des citoyens non luxembourgeois en vue des élections communales du 11 juin 2023», détaille la Ville de Luxembourg.

Sur place, le service intégration et besoins spécifiques de la capitale ainsi que la commission consultative communale d'intégration seront présents avec un stand informatif sur les élections communales en plein coeur du centre-ville, sur la place d'Armes.

Rappelons que plusieurs conditions d'inscription s'appliquent aux non-Luxembourgeois désireux de se rendre aux urnes. Outre le fait de devoir être majeur et d'être domicilié au Luxembourg, le résident doit s'inscrire en ligne via le portail myguichet.lu ou se présenter au Bierger-Center pour ceux habitant dans la capitale. Un document d'identité valide est nécessaire (carte d'identité, passeport). De plus, un ressortissant d'un pays hors de l'UE ou de l'espace Schengen doit produire une carte membre de famille d'un citoyen de l'Union ou un titre de séjour en cours de validité.

À noter que les personnes qui seront âgées de 18 ans le jour des élections, mais qui ne le sont pas encore au moment où elles introduisent leur demande d'inscription, doivent se présenter accompagnées des parents ou du tuteur.

