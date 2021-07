Parmi la vague de bonnes volontés engagées sur le terrain, les militaires luxembourgeois ont tenu leur rang. Aux missions ''habituelles", les soldats ont aussi eu à mener une expédition pour sauver de la noyade les réserves du centre national de littérature à Mersch.

Opération inédite

L'armée sauve et protège... même les archives

Patrick JACQUEMOT Parmi la vague de bonnes volontés engagées sur le terrain, les militaires luxembourgeois ont tenu leur rang. Aux missions ''habituelles", les soldats ont aussi eu à mener une expédition pour sauver de la noyade les réserves du centre national de littérature à Mersch.

Depuis cinq jours, les uniformes kaki ont envahi le pays. Pour la bonne cause car voilà l'armée luxembourgeoise présente, depuis le 14 juillet, au secours des sinistrés d'abord et maintenant mobilisée pour les opérations de déblayage. Au total, quelque 240 soldats ont ainsi été mobilisés depuis le déclenchement des opérations, jeudi. Sachant que d'autres personnels étaient également de service pour gérer la cellule de crise installée au centre militaire de Diekirch.

Dans un premier temps, l'armée a essentiellement assuré les renforts. Aidant notamment les équipes du CGDIS en assurant la fabrication et la livraison de sacs de sable pour former des digues, là où les rivières montaient trop et trop vite. Depuis le site du Friedhaff, la valse des camions a ainsi permis de protéger nombre d'habitations ou d'équipements dans les secteurs de Junglinster, Rosport ou Remich.

Mais dès le premier jour aussi, hommes et engins ont aussi été engagés pour des évacuations de civils, bloqués ou menacés par les crues et inondations. Ce fut notamment le cas à Vianden, Gilsdorf, Echternach ou Rosport. Les militaires, sous les ordres du général Steve Thull, ont aussi été appelés en urgence pour sauver ce qui pouvait l'être au centre de vaccination d'Ettelbruck, menacé par les eaux de l'Alzette.

Mais, plus inédit, les militaires sont également intervenus au centre national de littérature à Mersch. En effet, les intempéries ont eu pour conséquence de plonger le bâtiment sous 1,50m d'eau. Et si une partie des archives a été submergée, la majeure partie est «saine et sauve» notamment en raison du travail des militaires. Ceux-ci ont transvasé les documents qui pouvaient l'être vers Dudelange pour y être entreposés au sec.

Par ailleurs, l'armée luxembourgeoise a aussi mis en action en divers lieux ses groupes électrogènes et pompes à eau. Sachant que depuis ce weekend, voilà les soldats déposant les armes au profit des balais et des lances pour faire place nette en effectuant divers travaux de déblayage et nettoyage. La bataille est proche d'être gagnée.

Avant de partir en retraite, le précédent chef d'état-major avait souligné combien l'implication des soldats luxembourgeois dans certaines missions liées à la crise sanitaire avait redonné du sens à l'engagement de nombreux engagés. Nul doute que cet épisode pèsera tout aussi positivement sur un corps en plein recrutement. Après tout, il n'y a pas que les missions à l'étranger quand on sert les couleurs nationales.

