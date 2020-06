Onze pétitions toujours marquées par le virus

Décidément, le covid-19 a bousculé et chahutera encore notre société. En témoignent l'ensemble des propositions de pétitions publiques désormais ouvertes à signature. Toutes, à trois exceptions près, évoquent le monde d'après le virus.

Décidément, le covid-19 a bousculé et chahutera encore notre société. En témoignent l'ensemble des propositions de pétitions publiques désormais ouvertes à signature. Toutes, à trois exceptions près, évoquent le monde d'après le virus.

(pj) A chaque semaine, son lot de nouvelles pétitions publiques à la Chambre. Business as usual, alors? Non, depuis quelque chose a changé. Ne serait-ce que cette spécification liée à la crise sanitaire toujours en cours : désormais, la collecte de signatures sur papier reste suspendue. Une mesure qui prendra fin, si tout va bien, le 24 juin à la sortie de l'état de crise. Pour l'heure, c'est donc en ligne que les mesures proposées sont à soutenir (ou pas).

Signe aussi que le coronavirus est encore bien présent dans les esprits, nombre de requêtes portent sur ses conséquences dans notre quotidien. Pour un peu, les demandes de création du métier d’agent de sécurité ou d'interdiction d'utiliser des enceintes portatives dans la rue feraient office de bouffée d'oxygène. Même la très sérieuse requête sur une éventuelle réforme des retraites équitable et durable permettrait (presque) de nous "distraire".

Pour le reste, rien qui ne soit marqué du sceau du covid-19. A commencer par cette pétition réclamant d'en "finir avec l'état de crise, on doit s'habituer". Une interpellation qui fait écho à ce que réclamaient les syndicats voilà quelques semaines quand le gouvernement ébauchait une éventuelle loi Covid. Loi qui a muté en deux textes législatifs distincts aujourd'hui. Et alors que la ministre de la Santé s'est expliquée sur ce sujet, mardi, il est aussi des citoyens réclamant l'ouverture des aires de jeu pour enfants au plus vite.

Alors que voilà maintenant une semaine que l'activité a repris en terrasses, deux pétitions viennent évoquer le devenir des bars et restaurants. Il y a la version exclusivement fiscale, qui demande au gouvernement de revenir à la TVA à 3% pour le secteur de l'Horesca (mesure boudée pour l'heure dans les mesures d'aide) mais aussi une version SOS plus large encore.

Réviser la fiscalité sur le télétravail

Ainsi, la pétition 1599 réclame-t-elle, en plus d'une diminution de la TVA, divers coups de pouce. A savoir, par exemple : une exonération totale des charges patronales jusqu'à fin 2020, quel que soit le chiffre d’affaires et le nombre de salariés, l'annulation totale des loyers et des charges pendant la période de fermeture pour tous les restaurateurs ou la distribution de gants et masques pour le staff pris en charge par l'État.

Covid dans l'air encore du texte de la pétition 1607. Celle-ci vient s'opposer au port du masque obligatoire. Son dépositaire ne nie pas le caractère sanitaire de la protection, mais estime qu'il appartient à chacun de savoir ce qu'il a à faire en la matière. Toujours parmi les mesures prises pour limiter la contamination, serait-il judicieux de créer des "Zones de rencontre" dans toutes les rues avec des trottoirs étroits? Autrement dit, là où les piétions ne pourraient être séparés à la distance recommandée, les automobilistes devraient leur céder un peu de place sur la chaussée.

Enfin, alors qu'il apparaît que le télétravail a été adopté par 69% des actifs du pays, une proposition vient presser le gouvernement afin qu'il s'engage à discuter avec les Etats voisins d'un nouveau régime fiscal pour les salariés frontaliers pratiquant à l'avenir le "home office". Belgique, Allemagne ou France devraient ainsi accepter, selon le souhait exprimé, que leurs citoyens embauchés au Luxembourg puissent télétravailler plus de 50% de leur temps sans qu'il y ait des impacts fiscaux ou sociaux pour eux. Une bataille loin d'être gagnée, chaque pays ayant ses propres règles en la matière.

