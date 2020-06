Depuis la reprise du secondaire, neuf élèves et deux enseignants ont été testés positifs au covid-19. Un lycée de la capitale a même vu trois élèves d'une même classe détectés infectés au même moment. La ministre de la Santé a évoqué, lundi, les dispositifs activés pour éviter toute contamination supplémentaire.

Onze cas de contaminations au lycée

Depuis ce lundi matin, finie la répartition en deux groupes des écoliers du fondamental. Et alors que certains craignent que ce rapprochement des élèves soit à l'origine d'un possible rebond des contaminations au covid-19, Paulette Lenert (LSAP) vient de préciser qu'en deux mois, depuis le 4 mai exactement, onze cas positifs ont été repérés au sein de l'institution scolaire dans le secondaire. A deux reprises même, les autorités sanitaires ont fait le constat qu'au moins deux élèves d'une même classe était contaminés au même moment.

Infection simultanée certes, mais «sans qu'il soit possible de conclure à une contamination intra-classe», a tenu à préciser la ministre de la Santé à une question parlementaire signée des députés d'opposition Martine Hansen et Georges Mischo (CSV). Deux enseignants et neuf élèves atteints par le coronavirus, pas de quoi alarmer toutefois la ministre qui affirme, au vu de ce bilan : «L'école ne constitue pas un foyer de contagion («cluster») dans notre société» .

Pourquoi le virus devrait se tenir éloigné des écoles Les enfants sont moins infectés par le covid-19 et moins infectieux. C'est, notamment, ce constat soutenu par des chercheurs luxembourgeois qui a conforté le ministre Claude Meisch pour rouvrir crèches et écoles le 25 mai.

Afin de rassurer parlementaires et surtout les familles et les élèves, Paulette Lenert rappelle d'ailleurs qu'en cas de pareille découverte de cas positif dans le milieu scolaire (4.224 en tout au Luxembourg), des procédures à suivre ont été instaurées en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale.

Ainsi, chaque cas détecté fait l'objet d'un signalement de la Direction de la Santé à la Direction générale de l'enseignement secondaire en même temps que la direction de l'établissement concerné. A charge pour celle-ci d'en informer les membres de la communauté scolaire, à savoir les élèves, l'équipe des enseignants ainsi que les parents d'élèves.

Fermer ou non? Pas question de tester l'ensemble des élèves d'un établissement et le personnel d'un lycée en cas de détection d'une infection. La ministre de la Santé l'a reprécisé dans sa réponse parlementaires aux députés Mischo et Hansen. De même que la fermeture global d'un établissement n'est nullement envisagée.



Du point de vue médical, le garçon ou la fille testé positif au covid-19 se retrouve placé à l'isolement par la Direction de la Santé. Celle-ci effectue dans la foulée un retraçage des contacts (contact tracing) entre la personne malade et des tiers (condisciples, enseignants, contacts extra-scolaires, membres de la famille).

«Dès lors, les personnes ayant eu un contact étroit avec la personne testée positive sont placées en quarantaine : elles sont isolées pendant la durée d'une semaine et testées au covid-19 à l'issue du cinquième jour», précise la ministre Lenert.



En cas de résultat négatif, les élèves peuvent retourner à l'école à l'issue du septième jour; si le résultat est positif, la mesure d'isolement se poursuit. Quant aux personnes dont le contact n'est pas considéré comme étroit, elles peuvent continuer à fréquenter les salles de classe ou à se rendre sur leur lieu de travail, mais sont tenues à une auto-surveillance. Celle-ci prendra la forme d'une prise de température deux fois par jour et d'une surveillance accrue d'éventuels symptômes. «Elles se voient proposer un test qui n'est toutefois pas obligatoire», ajoute Paulette Lenert.

Et la ministre de conclure en rappelant que le gouvernement a organisé une stratégie de dépistage précise pour l'ensemble des élèves et des enseignants des classes du secondaire : chaque semaine, 20% de cet effectif se voit proposer un test. Cela devant permettre de détecter au plus vite tout début de contamination.

