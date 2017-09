(ChB) - Ce lundi, le Cercle de coopération des ONG luxembourgeoises a accueilli son nouveau directeur, Christopher Lilyblad. Il succède à Christine Dahm qui a dirigé la plateforme pendant 7 ans.

Christopher Lilyblad n’est pas un inconnu pour le secteur puisqu’il a travaillé chez LuxDev, agence opérationnelle du gouvernement luxembourgeois en coopération au développement en tant que responsable de la communication et de la qualité.

Avant cela, il était stationné à la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Cap Vert en tant que chargé de programmes dans le service Coopération internationale et développement de la Commission européenne.

"Je suis heureux de pouvoir participer au développement du Cercle de coopération et de pouvoir le renforcer au sein de la société civile luxembourgeoise. Le défi de la communauté internationale, le Luxembourg inclus, est de s’approprier les objectifs de développement durable adoptés en 2015."

Cercle de coopération des ONGD

Agé de 29 ans, Christopher Lilyblad apporte également une perspective académique. En tant que chercheur, il a participé à un projet de recherche sur la protection sociale mondiale à l'Université de Harvard et a contribué à plusieurs chapitres du livre Reducing Armed Violence with NGO Governance.



Titulaire d'une maîtrise en gouvernance et diplomatie et d'un doctorat en développement international, on peut dire que son profil présente plus d'un atout. Il est également engagé en politique puisqu'il se présente sur la liste du CSV à Betzdorf pour les prochaines communales.

Le nouveau directeur sera plongé dans le grand bain dès ces jours-ci avec la tenue des Assises de la Coopération luxembourgeoise ces 13 et 14 septembre, le rendez-vous annuel organisé par le ministères des Affaires étrangères et le Cercle de coopération.

Cet événement regroupe tous les acteurs luxembourgeois de la coopération au développement et leurs partenaires.

En tant que plateforme de plus de 80 ONG de développement au Luxembourg, le Cercle de coopération joue, depuis 1979, un rôle essentiel comme interface entre les organisations de la société civile et les autres acteurs de coopération luxembourgeoise.