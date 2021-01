On prend les mêmes (règles) et on recommence

L'infection tendant à ralentir, le gouvernement n'envisage pas de changer de stratégie. Aussi les mesures prévues jusqu'au 31 janvier vont être prolongées pour trois semaines. Le 21 février, la copie pourra être revue.

Pas un mot sur l'économie. Vendredi, en intervenant pour annoncer la prolongation des dispositifs sanitaires actuels, Xavier Bettel n'aura pas eu une phrase pour les secteurs économiques en difficulté. Oubli plutôt que mépris sans doute, mais indiscutablement une erreur. Surtout à l'heure où le chômage redécolle... Car si le chef de gouvernement n'a pas manqué d'adresser un «grand merci aux citoyens pour avoir respecté les règles, notamment imposées pour les fêtes de Noël», sans doute aurait-il pu avoir une pensée, un encouragement envers dirigeants et salariés que ce virus met à genoux.

Voilà qui certainement donnera un peu plus de rage encore aux manifestants qui, ce samedi, manifesteront au nom des cafés-restaurants. Car apprendre que les mesures en place voyaient leur validité s'allonger jusqu'au 21 février, c'est pour eux recevoir en plein cœur l'assurance d'une fermeture de trois semaines supplémentaires qui pourrait s'avérer fatale. Mais Xavier Bettel, comme la ministre de la Santé, n'ont visiblement pas suffisamment d'assurance sanitaire. «Ce n'est donc pas le moment de déconfiner».

La faute aux variants, ont-ils plaidé. La souche britannique, la brésilienne, la sud-africaine : voilà les ''vraies'' inquiétudes du moment. Au point que même si tous les indicateurs santé vont «dans la bonne direction», le Premier ministre avoue qu'«il y a des soucis à se faire». D'où ce couvre-feu maintenu (23h-6h), ces limitations d'accueil dans les commerces (avec fermeture les dimanches de soldes), ces restrictions dans les rassemblements publics ou dans la sphère privée (toujours pas plus de deux invités), etc.

Les bonnes nouvelles

Depuis mars 2020, à chaque fois que le duo Bettel-Lenert a pris la parole, ce fut rarement sourire aux lèvres. Hier, c'est un peu plus détendu que Premier ministre et ministre de la Santé se sont présentés face à la presse. Et pour cause, comme ils le disent, «notre stratégie a fait ses preuves». Il ne s'agit pas là d'auto-persuasion, mais d'une réalité tangible. Le Luxembourg a mieux maîtrisé la deuxième vague que certains de ses voisins, Français et Allemands notamment. «Il n'y a pas eu d'effets ''jours de fête''.»

En chiffres, cela donne un rythme de nouvelles contaminations journalières en baisse (137/jour cette dernière semaine); une pression redescendue dans les hôpitaux («au point qu'un retour à un fonctionnement normal -phase 2- serait envisageable avant fin janvier»); le taux de positivité des tests a chuté à 1,86% et la mortalité hebdomadaire a elle aussi fléchi. Une situation à apprécier sans s'enflammer : cette crise covid n'ayant cessé de jouer l’ascenseur émotionnel depuis un an maintenant.