Anne-Marie Thiébert a vécu sa première rentrée scolaire à l'école et lycée français Vauban en tant que proviseure. L'établissement accueille plus de 2.500 écoliers, collégiens et lycéens sur son site de Gasperich.

«On peut se féliciter de l'attractivité de Vauban»

Après avoir exercé les fonctions de proviseure adjointe de l'école et du lycée français Vauban depuis 2010, Anne-Marie Thiébert a pris la direction de cet établissement de référence. En l'espace d'une petite dizaine d'années, les effectifs ont plus que doublé. Il est vrai que le succès aux examens reste une preuve de la qualité de l'enseignement fourni.

Quelles sont les nouveautés pour 2019?

Quel élément voulez-vous mettre en avant cette année?