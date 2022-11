Le Grand-Duché se classe toutefois dans le top mondial des nations qui maîtrisent le mieux la langue de Shakespeare.

Résultats d'une étude

On parle mieux anglais en Belgique qu'au Luxembourg

Simon MARTIN Le Grand-Duché se classe toutefois dans le top mondial des nations qui maîtrisent le mieux la langue de Shakespeare.

167, c'est le nombre de nationalités qui composent la capitale du Grand-Duché, Luxembourg-Ville. Un sacré melting pot qui ne fait que confirmer le caractère cosmopolite et multiculturel du pays. Et pour s'y retrouver dans ce bouillon de culture, rien de tel que la langue de Shakespeare pour pouvoir communiquer plus facilement avec nos semblables ne maîtrisant pas l'une des trois langues officielles du pays. En effet, l'anglais est sans aucun doute le langage le plus universel, bien que l'espagnol et le mandarin soient les langues les plus parlées au monde.

Cela dit, les Luxembourgeois disposent-ils de connaissances suffisamment développées en anglais? Avec une telle diversité de nationalités en son sein, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Pas si vite toutefois. Education First, entreprise spécialisée dans la formation linguistique, a dressé son nouveau bilan de l'«indice de compétence en anglais», un classement mondial par compétences. «Ce rapport étudie comment et où la maîtrise de l'anglais se développe dans le monde. Pour créer l'édition 2022 de l'indice, nous avons analysé les résultats de 2,1 millions d'adultes qui ont passé nos tests d'anglais en 2021», explique l'entreprise suédoise.

Des progrès en Europe

D'une manière globale, sans bien évidemment prendre en compte les pays anglophones, c'est en Europe que l'on retrouve le plus haut niveau de compétence en anglais. «Elle a également fait des progrès constants depuis 2011. Les adultes de plus de 40 ans ont progressé beaucoup plus rapidement que les autres tranches d'âge en Europe. Récemment, les grands pays à faible niveau de performance qui bordent l'Union européenne ont largement contribué à la hausse de la moyenne régionale. Il existe toutefois un potentiel d'amélioration au sein de l'UE, car la France, l'Espagne et l'Italie, trois des plus grandes économies du continent, sont toujours à la traîne par rapport à leurs voisins.»



Car en effet, certains pays performent plus que d'autres. C'est bien simple, 9 pays du top 10 mondial sont européens. La palme revient ainsi aux Pays-Bas avec le plus haut niveau d'instruction en anglais, suivi de Singapour puis de l'Autriche. Le top 5 est complété par la Norvège et le Danemark.

Pour trouver le Luxembourg, il faut descendre à la... 16e place ! Un classement surprenant au regard des raisons citées ci-dessus. Pourtant à en croire le rapport d'Education First, le Grand-Duché s'est amélioré de 7 points par rapport au classement précédent. Un possible effet des projets mis en place pour l'Institut National des Langues (INL). Il y a tout en cas fort à parier que le Luxembourg continuera à grimper dans ce top dans les prochaines années, au regard de la politique de recrutement à l'étranger que le pays entend mener.

Mieux que la France

Car si le Luxembourg fait mieux que la France en la matière (34e pays mondial), des pays voisins comme la Belgique (6e) et l'Allemagne (10e) semblent aujourd'hui plus avancés sur la question.

En ce qui concerne le reste du monde, la moyenne régionale des pays de l'Asie a légèrement baissé en raison de scores plus faibles en Chine et aux Philippines. «L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont fait des progrès remarquables dans l'acquisition de l'anglais au cours de la dernière décennie. En Afrique, malgré un score régional stable, certains pays présentent des écarts de compétence très importants entre les hommes et les femmes et entre les différentes tranches d'âge», fait remarquer Education First. «En dépit d'investissements très médiatisés dans l'amélioration des résultats scolaires, le niveau d'anglais au Moyen-Orient n'a pas beaucoup évolué au cours de la dernière décennie.»

