L'Action hiver a été lancée plus tôt que prévu, dans la nuit du 23 novembre 2021, pour offrir un toit aux démunis durant la période de grand froid. La rédaction du wort.lu/fr s'est entretenue avec l'équipe en charge de leur accueil.

«On observe vraiment une belle mobilisation»

Notre rédaction était déjà allée à leur rencontre l'année dernière. Nous avons repris contact avec elles au cœur de cet hiver 2021/2022. Cyrielle Chibaeff, chargée de direction de Dräieck, Roberta Dragonu, coordinatrice de terrain, Diana Pereira, coordinatrice foyer de Nuit et Rachel Olivero, coordinatrice foyer de jour se sont rendues disponibles afin de répondre à nos questions.

Pouvez-vous déjà nous parler un peu du bilan de cet hiver 2021-2022?

Diana Pereira: «Tout se passe très bien, c'est en fait assez calme, malgré la situation sanitaire, mais nous sommes à la mi-temps si je puis dire, la situation peut encore évoluer. Météo, crise sanitaire, ces points peuvent encore influencer les événements.

Est-ce que la situation sanitaire complique vos missions auprès des plus démunis?

Diana Pereira: «Concernant le foyer de nuit, la situation n'a plus d'impact. Nous en avons maintenant pris l'habitude et les gens s'y habituent aussi, notamment au niveau des gestes barrières.

Rachel Olivero: «Toutes les équipes font un travail constant de sensibilisation, puisque cette population n'a pas le même accès aux informations, nous devons par exemple souvent réexpliquer comment bien porter le masque, l'importance de se laver les mains. Les gens que nous accueillons sont réceptifs, nous n'avons pas de difficultés particulières lorsque nous parlons de tout cela avec eux.

Qu'en est-il de la vaccination pour les personnes dans le besoin?

Cyrielle Chibaeff: «Nous avons mené des actions de vaccinations en juin dernier et au mois de décembre, ainsi qu'en janvier. En dehors du covid, nous avons aussi des créneaux vaccinations pour la grippe.

La complexe vaccination des sans-abris Une soixantaine de personnes sans domicile fixe ont été vaccinées contre le covid dans les locaux de la Wanteraktioun. Si le ministère de l'Intégration affirme que «tous les volontaires» ont pu recevoir une dose, la démarche se heurte à plusieurs problèmes.

Ces campagnes de vaccination, nous pouvons les mener grâce à nos partenaires - le ministère de la Famille a confié la gestion de la structure d'urgence multifonctionnelle du Findel à l'association Draïeck asbl, qui a été créée par Caritas, la Croix-Rouge et Inter-Actions. Nous sommes réellement dans un réseau vertueux par rapport à tout ça.

Le déménagement du centre est-il toujours un souci?

Rachel Olivero: «Pour ce qui concerne le foyer de jour, nous avons constaté une diminution des personnes accueillies, mais les gens ont toutefois eu le temps de s'habituer au changement d'adresse.

Roberta Dragonu: «Tout doucement, puisque c'est la troisième saison au Findel, on constate une augmentation des venues.

Observez-vous une évolution du profil des nécessiteux?

Roberta Dragonu: «Il y a en effet une diminution des femmes, cela peut être dû au fait qu’il y a plus de structures adaptées pour les femmes à présent (Caritas a ouvert un foyer spécialement pour les femmes dans le centre-ville de Luxembourg). Par ailleurs, nous remarquons également que beaucoup plus de personnes avec des problèmes psychologiques viennent vers nous.

Nous avions peur à cause de la crise, mais notre appel a été entendu, nous avons actuellement 70 bénévoles actifs pour le foyer de jour et le foyer de nuit. Diana Pereira, coordinatrice foyer de nuit

Diana Pereira: «Par rapport à l'avant-crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui étaient, jusqu'il y a peu, dans la vie active et qui se sont retrouvées au chômage, et dans certains cas qui ont même perdu leur accès au logement… Cette interview n'est peut-être pas ciblée sur le sujet, mais le problème de plus en plus conséquent du logement contribue à une augmentation des bénéficiaires chez nous, car même si certains ont encore un toit, ils ont du mal à joindre les deux bouts pour le reste de leurs besoins!

Les bénévoles sont-ils en nombre suffisant pour vous aider?

Diana Pereira: «Oui, nous avions peur à cause de la crise, mais notre appel a été entendu, nous avons actuellement 70 bénévoles actifs pour le foyer de jour et le foyer de nuit. Puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7, c'est non-négligeable. Grâce au roulement fait selon les disponibilités de chacune et de chacun, nous avons toujours de l'aide.

Cyrielle Chibaeff: «On observe vraiment une belle mobilisation, un bel engagement et engouement pour cette mission, mais bien entendu il n’y a jamais assez de bonnes volontés, toute personne peut nous contacter si elle souhaite nous apporter son aide!

Avez-vous un message à faire passer?

Cyrielle Chibaeff: «Nous voulons chaleureusement remercier tous nos bénévoles qui rendent cela possible. Nous leur sommes très reconnaissants.»

