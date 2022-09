«On ne se balade pas nus, mais on a Francis...»

De la pluie, du vent et des larmes... de rire. Thomas Dardare et Ludovic Schinker, deux Français résidant au Grand-Duché, évoquent leur récente traversée pédestre du Luxembourg. De Schmëtt à Esch-sur-Alzette. Le tout avec «un accessoire à la con» sur le dos...

Thomas Dardare, originaire «d'un coin vraiment perdu dans les Alpes entre Grenoble et Chambéry», et Ludovic Schinker, natif de Thionville et passé durant cinq ans par les Chasseurs alpins, résident depuis plusieurs années au Grand-Duché. À quelques semaines de partir vers l'Indonésie, ils ont traversé le Luxembourg dans le sens nord-sud et tiré de cette expérience un film. Autour d'une Guinness, ces deux hommes en quête de liberté, évoquent les raisons de ce road-trip.

Commençons par la fin. Dans votre vidéo, Ludovic dit: «Maman, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai réalisé mon rêve. J'ai quitté mon job pour devenir YouTubeur.» À 32 ans, c'est du second degré?



Ludovic: (Il rit) Ah non, ce n'était pas une connerie! Je le dis parce que c'est une réalité. J'ai quitté mon poste de sales manager chez Farvest, société de marketing, communication et événementiel, et Thomas qui est employé chez Axa, a donné son préavis. Il sera libre le 30 septembre. Désormais, on va vraiment se concentrer juste sur notre chaîne Seek to Fail.

Ludovic Schinker. Photo: Marc Wilwert

Thomas: On voulait prendre du temps pour nous et explorer l'Asie, mais pas comme touriste, pour dépenser et consommer. Le 1er novembre, on part en Indonésie avec un projet vidéo. L'important est de pouvoir créer quelque chose.

Comment allez-vous financer ce projet?

Thomas: L'autre volet, c'est le Work Away qui consiste à travailler pour des entreprises locales ou des habitants en étant, en contrepartie, logé, nourri et blanchi. Ça permet de voyager «gratuit».

Ce pays est tellement "safe" qu'il est très difficile de sortir de sa zone de confort. Et tout est fait pour ne pas qu'on le fasse Thomas Dardare

Depuis quand vous connaissez-vous?

Ludovic: Ça doit faire six ans. À mon arrivée au Luxembourg, on s'est rencontré par l'intermédiaire de nos ex-compagnes qui travaillaient dans la même boîte.

Avant d'aborder plus en détail cette traversée du Luxembourg, aviez-vous déjà entrepris ce genre de périple?

Thomas: On a fait la traversée de l'Islande en plein hiver, mais aussi quelques randonnées, une via ferrata. Au début, les vidéos n'étaient pas terribles. La première, on ne l'a même pas sortie.

Ludovic: Au début, c'était deux amis qui partent en vacances faire des conneries ensemble. De fil en aiguille, on s'est pris au jeu et comme on avait de bons retours, on s'est lancé dedans. D'où notre expédition en janvier dernier pour l'Islande.

Comparé à ce périple, cette traversée du Luxembourg a dû vous paraître un jeu d'enfant, non?

Thomas: Et bien non, le Nord - Sud Luxembourg était plus dur. L'idée était de faire les 100 km d'une traite, mais on s'est fait fracasser par la météo! On est parti de Schmëtt sous la pluie. En arrivant aux alentours de Wiltz, on était complètement trempés.

Comment avez-vous eu cette idée?

Thomas: On habite à Bonnevoie, alors on connaît bien Luxembourg-Ville, mais pas vraiment le pays. Bien sûr, on était déjà allé à Esch-sur-Sûre, Echternach et La Petite Suisse, mais c'est tout.

Ludovic: Comme la plupart des expatriés...

Thomas: Oui et l'autre idée derrière cela, c'est de partir d'un constat simple: ce pays est tellement «safe» qu'il est très difficile de sortir de sa zone de confort. Et tout est fait pour ne pas qu'on le fasse. Du coup, on s'est dit que la meilleure façon d'en sortir, c'était de chercher l'échec.

Dans cette vidéo, Ludovic dit: «Plus vite on échoue, plus vite on avance...»

Ludovic: Si tu as peur d'échouer, tu n'entreprends jamais rien.

Thomas: Quand on est parti sous ces trombes d'eau, on savait très bien qu'on ne réussirait pas cette traversée. Qu'on allait se planter. Mais plutôt que d'arrêter et de reporter, on s'est dit qu'on allait garder les images et reprendre notre marche là où on s'est arrêté. Quand on est reparti de Wiltz, quelques jours plus tard, il restait 70 bornes! Je n'avais jamais marché plus de 22km...

Thomas Dardare. Photo: Marc Wilwert

Vous pensiez devoir de nouveau reporter?

Thomas: Ça allait, mais on ne se rendait plus compte du chemin qu'il nous restait à faire. À un moment, on s'arrête dans un restaurant pour prendre de l'eau. Le serveur nous dit qu'il reste encore 30 km. On se regarde, on se dit «cool» jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on était en début de soirée et qu'il nous restait donc autant de distance à parcourir. Là où ça s'est gâté, c'est lorsque la nuit est tombée...

Ludovic: Les dix derniers kilomètres ont été durs, mais on ne pouvait pas s'arrêter.

Thomas: C'est ça, narrativement, on ne pouvait pas faire un troisième jour. Alors, malgré l'entorse à la cheville, il fallait aller au bout. Je ne voulais pas y retourner (rires). Mais la fin, pour rallier Bascharage à la gare d'Esch, c'était vraiment très long.

On voulait voir le pays avant de partir, parce qu'on n'a pas prévu de revenir. Ludovic Schinker

Pourquoi avoir choisi Schmëtt comme point de départ de cette randonnée et aviez-vous tracé votre parcours en amont?

Thomas: On a choisi Schmëtt car c'est la localité située le plus au nord. Après, pour rejoindre Esch-sur-Alzette, c'était assez simple dans la mesure où il fallait aller plein sud. Maintenant, au fond du sac, nous avions un téléphone portable sur lequel on avait une application qui allait nous permettre de retracer a posteriori notre parcours. Mais sur le moment, on a uniquement utilisé la boussole tout en essayant d'esquiver les grosses routes.

À ce propos, votre démarche sort des sentiers battus, mais une bonne partie de votre parcours s'est faite le long des voies principales...

Ludovic: La première partie, jusque Wiltz, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de route et c'était vraiment cette partie la plus dure. Quand tu ne te diriges qu'à la boussole, tu prends des azimuts et, de temps en temps, tu te retrouves entre deux chemins... Sur la seconde partie, il y avait davantage de sentiers pédestres et les panneaux, parce qu'on utilisait aussi les panneaux, nous permettaient de mieux nous orienter.

Ludovic: On voulait voir le pays avant de partir, parce qu'on n'a pas prévu de revenir.

Thomas: Et c'est quand même rare de pouvoir traverser un pays, quasiment d'une traite.

L'homme à Kreuzerbuch, j'avais ma caméra à hauteur de poitrine et je l'ai filmé sans qu'il me voie et sans qu'on le voie Thomas Dardare

Vous dites avoir utilisé uniquement la boussole, donc les traversées de Troisvierges puis de Grosbous relèvent uniquement du hasard de la navigation?

Ludovic: C'était amusant, mais je vous assure que c'est le fruit du hasard.

Ce type de vidéos existe déjà à l'image de l'émission Nus & culottés...

Thomas: J'ai dû voir une de leurs émissions... Celle qui nous a marqués, c'est surtout J'irai dormi chez vous d'Antoine de Maximy. C'est lui qui a ouvert cette voie au bloging voyage ultra expérientiel. Il est vraiment incroyable.



Ludovic: Oui, c'est lui le meilleur dans ce domaine. Après, on ne se balade pas nus mais on a Francis (rires)... C'est notre bouée.

Thomas: La bouée, c'est l'accessoire con ou absurde qui attire le regard et facilite le contact. C'est prouvé, si tu veux te faire des amis dans une soirée, prends un chapeau con ou ce que tu veux, tant que c'est con, ça marche à tous les coups. Et même sur le plan visuel, ça rend bien.

Dans votre vidéo, hormis cet homme qui remplit votre gourde d'eau et dont on ne voit pas le visage d'ailleurs, il n'y a pas de scène de rencontres...

Thomas: Des gens, bien sûr qu'on en a rencontrés, mais par pudeur, je n'ai pas osé les filmer. L'homme à Kreuzerbuch, j'avais ma caméra à hauteur de poitrine et je l'ai filmé sans qu'il me voie et sans qu'on le voie.

Ludovic: Après, tu ne peux pas inclure tous les gens que tu rencontres dans une vidéo. Il faut que ça fasse sens. En Islande, par exemple, on avait rencontré deux Colombiennes super sympas. Et on les a revues plein de fois sur la route. Nous sommes allés boire des bières ensemble.

Certains automobilistes devaient se demander qui étaient ces deux abrutis en short avec leur bouée sur le dos... Ludovic Schinker

Avez-vous l'impression que les filmer aurait modifié leur comportement à votre égard?

Thomas: Soit la caméra attire et pousse parfois les gens à jouer un rôle, soit elle repousse. S'il avait vu qu'il était filmé, l'homme à Kreuzerbuch n'aurait pas été pareil. C'est certain. Après, l'expérience humaine, c'est ce qui fait 80% d'une réussite d'une vidéo.

Antoine de Maximy, lui, est entouré de caméras. On pourrait penser que cela pourrait être un frein à la rencontre or, on a l'impression que c'est son Francis à lui, non?

Thomas: Quand ils le voient débarquer avec sa chemise rouge et tout son attirail, les gens sont interloqués.

Ludovic: Et puis, on l'a pris aussi pour une raison: quand tu vois deux gars se balader avec des sacs à dos, voir une bouée, ça rassure... Forcément, cela ne renvoie pas l'image de deux marginaux. Je dis ça, mais quand on était sous la pluie, trempés jusqu'aux os, certains automobilistes devaient se demander qui étaient ces deux abrutis en short avec leur bouée sur le dos...

Thomas: Un ami à moi a fait le tour du monde en stop. Son but, c'était de le faire à l'économie et donc de dormir chez les gens. Ça lui a pris un an et demi, mais il me disait que c'est en Iran qu'il avait été le mieux accueilli... Mais ça ne me surprend pas, quand j'étais en Inde, dans le Kerala à six heures de train de Goa, rien que le fait d'être blanc, j'avais l'impression d'être Brad Pitt (rires). Les mamans veulent te mettre leur bébé dans les bras, d'autres personnes t'invitent à manger...

Que vous a apporté cette expérience en Inde?

Thomas: Ça m'a appris que tout le monde pouvait avoir sa vision des choses et, qu'au fond, tu peux avoir raison tout seul.

Tous les villages sont nickels, les maisons semblent neuves. Ça fait presque peur, on a l'impression d'être à Disneyland Thomas Dardare

Voyager est-il une condition sine qua non à cette prise de conscience?

Ludovic: Le voyage te permet de relativiser dans la mesure où, ici en Europe, nous sommes des privilégiés. Et c'est vrai que nos pseudos problèmes existentiels, ce n'est rien du tout.



Thomas: Ce n'est pas tant le voyage que l'ouverture d'esprit. Tu vas en Allemagne puis au Portugal, tu ne vas pas vraiment être dépaysé. On a les mêmes codes. En Inde, tout paraît absurde ou illogique. Et c'est hyper perturbant de se retrouver dans un système qu'on ne comprend pas. Et puis, au bout de six mois, tu te dis: «je ne comprends pas ce système, mais je l'accepte.» Après, peut-être que notre société occidentale, ultrasécuritaire et matérialiste, peut paraître choquante...

Qui dit matériel, dit technique. Pour la réalisation de vos vidéos, avez-vous une formation ou une expérience spécifique?



Thomas: Après, il y a un style YouTube, une manière de filmer, d'avoir ces séquences en saccadé afin de susciter l'attention. Là, on est clairement dans la phase d'apprentissage. On a tous en tête des vidéos qui nous ont marqués et dont on voudrait s'inspirer. Mais entre vouloir le faire et être capable de le faire, il y a une différence... La vidéo sur l'Islande n'a rien à voir avec celle-ci comme celle-ci n'aura rien à voir avec la suivante.

Vous n'avez aucune formation en vidéo?

Thomas: Non, du tout. On a tout fait nous-même. Après, il y a notre pote Julien qui vous a contacté.

J'ai préféré perdre de l'argent, mais gagner du temps par ailleurs. Il aurait été inconcevable d'être frontalier Ludovic Schinker

Les territoires que vous avez découverts durant votre randonnée correspondent-ils à ce que vous imaginiez?

Ludovic: Absolument pas! C'est très vert et rural comme une bonne partie du pays dès qu'on sort de la capitale. Et puis, c'était assez chaleureux.

Thomas: C'est beaucoup plus riche que ce que j'imaginais. On a traversé des villages aux allures de mini communautés.

Vous vous apprêtez à quitter le Luxembourg. Que retiendrez-vous?

Thomas: C'est plus grand que ce qu'on imagine, plus sauvage également. Ce qui m'a marqué, c'est cette richesse matérielle. Tous les villages sont nickels, les maisons semblent neuves. Ça fait presque peur, on a l'impression d'être à Disneyland (rires).

Ludovic: Je suis natif de Thionville et c'est vrai que de l'autre côté de la frontière, en France, ce n'est pas la même chose. Ici au Luxembourg, on sent vraiment une qualité de vie et un énorme sentiment de sécurité.

Pourquoi avez-vous décidé de résider au Luxembourg?

Ludovic: J'ai préféré perdre de l'argent, mais gagner du temps par ailleurs. Il aurait été inconcevable d'être frontalier.

Thomas: Pareil! Je refuse de perdre du temps dans les transports. À nos âges, la plupart ont déjà acheté une maison. Pour moi, ma liberté est plus importante que mon confort matériel.

