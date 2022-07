Dans les jours qui ont suivi l'invasion russe sur le territoire ukrainien, le ministre de la Défense, François Bausch (déi Gréng), avait annoncé qu'un soutien matériel serait apporté à l'Ukraine.

7 Jeeps, 22.000 masques à gaz...

On fait le point sur le matériel militaire envoyé en Ukraine

Dans les jours qui ont suivi l'invasion russe sur le territoire ukrainien, le ministre de la Défense, François Bausch (déi Gréng), avait annoncé qu'un soutien matériel serait apporté à l'Ukraine.

«Il est de notre devoir d'aider et de soutenir l'Ukraine et ses citoyens, qui se trouvent en situation de guerre», avait déclaré François Bausch le 28 février dernier, quelques jours seulement après le début du conflit russo-ukrainien. Cinq mois plus tard, le ministre de la Défense dresse la liste du matériel militaire expédié par le Grand-Duché en Ukraine.

Interrogé sur le sujet par le député ADR Fernand Kartheiser, l'homme d'Etat indique qu'il est régulièrement informé des livraisons de matériel militaire effectué par la direction de la Défense, en collaboration avec l'armée luxembourgeoise. Conformément aux annonces effectuées en février, le pays a, à ce jour, livré 102 missiles antichars de type NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) à l'armée ukrainienne, ainsi que 15 tentes militaires.

Mais ce n'est pas tout. Egalement notifiés par François Bausch en février dernier, sept véhicules 4x4 de type Jeep Wrangler ont été réceptionnés par les combattants ukrainiens. Par ailleurs, 22.400 masques à gaz accompagnés de 44.800 filtres pour ces derniers, mais également 5.000 gilets pare-balles catégorie 4 ont été livrés sur place.

Du côté du matériel de combat, 12.500 munitions antichar RPG7 ont été envoyées, tandis que des munitions d'artillerie BM21 de 200 coups ont été expédiées, selon le ministère de la Défense. Par ailleurs, l'armée luxembourgeoise a fait don de dix ensembles de système de communication par satellite, et de 5.000 casques de catégorie 3.

François Bausch souligne par ailleurs que «d'autres livraisons de matériel militaire sont prévues». Un discours cohérent par rapport à la position du Grand-Duché vis-à-vis de l'Ukraine depuis le début du conflit. En mai dernier, le Luxembourg se plaçait en effet à la quatrième position mondiale en termes de générosité comparée à son produit intérieur brut. Il s'agissait même du pays le plus généreux de toute l'Europe de l'Ouest, ayant dépensé 0,38% de son PIB pour venir en aide aux Ukrainiens, soit une somme avoisinant les 271 millions d'euros.

Lors de ces différents envois de matériel militaire en Ukraine, François Bausch indique que seuls «les frais de transport et les frais administratifs» ont été associés aux coûts.

