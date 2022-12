Celui qui se trouve actuellement derrière les barreaux en Iran est un ancien candidat à la protection internationale. Il a notamment travaillé dans un snack à Differdange avant de se volatiliser.

Luxembourg 4 min.

Un ancien demandeur d'asile

On en sait plus sur le résident condamné à mort en Iran

Simon MARTIN Celui qui se trouve actuellement derrière les barreaux en Iran est un ancien candidat à la protection internationale. Il a notamment travaillé dans un snack à Differdange avant de se volatiliser.

On le sait, des centaines de personnes ont été tuées en Iran depuis le début du mouvement de contestation provoqué par la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Kurde accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes. Des exécutions dénoncées par Xavier Bettel (DP), entre autres.

Un résident luxembourgeois condamné à mort en Iran Ce résident luxembourgeois d'origine iranienne a été arrêté et condamné à la peine capitale.

Il y a quelques jours, on apprenait par ailleurs qu'un résident luxembourgeois d'origine iranienne avait, lui aussi, été arrêté et condamné à la peine capitale. L'inquiétude est de taille et a poussé le ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn (LSAP) à prendre contact par téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian. Depuis, l'heure semble être aux tractations diplomatiques.

Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous indique ne pas pouvoir fournir davantage d'informations. «Afin de respecter le souhait de la famille de garder l'anonymat, de protéger l'individu en question et de ne pas compromettre les efforts consulaires en cours», indique-t-il laconiquement.

Arrivé au Luxembourg en 2013

Car, en effet, selon nos informations, la situation concernant ce résident luxembourgeois est un peu plus complexe que cela. Mais qui est cette personne se trouvant actuellement derrière les barreaux d'une prison iranienne en attendant une possible exécution de sa peine ?

Tout d'abord, le résident luxembourgeois est en réalité un ancien demandeur d'asile d'origine iranienne et serait âgé d'une trentaine d'années. Ce dernier serait arrivé au Luxembourg sous le statut de candidat réfugié en 2013. Il finira ensuite par obtenir une protection internationale, lui permettant de rester sur le territoire grand-ducal.

Un Iranien se suicide à Lyon pour attirer l'attention sur son pays «Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort»: un Iranien s'est suicidé lundi en se jetant dans le Rhône à Lyon afin, dit-il dans une vidéo posthume, d'attirer l'attention sur la situation de son pays secoué par des manifestations.

Une fois ce statut acquis, il trouvera, grâce à l'aide d'une connaissance, un travail dans un restaurant snack situé à Differdange. Il y travaillera de 2014 à 2015. Nous avons retrouvé son ancien patron, lui-même d'origine iranienne, qui se souvient très bien de lui. «Je l'appréciais beaucoup, il était très gentil», se remémore-t-il. «Je lui avais en quelque sorte laissé les clés de la boutique pendant mon absence car je lui faisais confiance, mais il en a profité pour me faire plusieurs coups dans le dos afin de s'enrichir personnellement. J'avais d'ailleurs déposé plainte à l'époque.»

L'homme quittera ensuite le Grand-Duché pour, semble-t-il, s'établir en Belgique, dans la région bruxelloise, là où vit son frère. «Il a disparu des radars par la suite mais une chose est certaine: il a fini par retourner en Iran», souligne son ancien patron. Comment le sait-il ? Car ce dernier est tombé sur des photos récentes de son ancien employé se trouvant dans l'ancienne Perse. «Cela m'a choqué car, d'une part, je le croyais toujours en Belgique et, d'autre part, de voir qu'il avait été condamné à mort. Je suis triste pour lui car cette situation dépasse totalement le conflit que j'ai pu avoir avec lui.»

Lié au meurtre d'un membre du Bassidj

Mais que lui reproche-t-on exactement? Pour le comprendre, il faut revenir au 4 novembre dernier. Ce jour-là, une nouvelle manifestation est organisée malgré la répression sanglante. Les forces de sécurité tirent sur les manifestants, tandis que ces derniers jettent des pierres sur un véhicule de la police.

Manifestation pour la libération d'un Belge détenu en Iran Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dimanche à Bruxelles pour réclamer la libération immédiate d'un travailleur humanitaire belge détenu en Iran, et condamné la semaine dernière à 28 ans de prison.

Mais l'escalade de violence atteindra son paroxysme lorsqu'un membre du Bassidj, la fameuse milice paramilitaire liée au corps des gardiens de la révolution islamique, l'armée idéologique de l’Iran, a été tué. L'homme de 24 ans aurait ainsi été poignardé et son corps dénudé a été retrouvé sur le bord de la chaussée.

En réponse à cet acte, le quartier d'Ekbatan, lieu concentrant la contestation anti-régime à Téhéran, a été visé à plusieurs reprises par les forces de sécurité. En effet, de nombreuses arrestations musclées y ont eu lieu ces dernières semaines, de jour comme de nuit.

C'est ainsi qu'il y a quelques jours, les médias affiliés au gouvernement de la République islamique d'Iran ont publié des articles évoquant la reconstitution du meurtre du membre du Bassidj tué en novembre dernier. On y voit notamment plusieurs manifestants emmenés sur les lieux du drame en tenue de prisonnier.

Une quinzaine d'accusés, dont lui

Au total, une quinzaine de personnes sont ainsi accusées d'avoir pris part aux manifestations et/ou d'avoir participé au meurtre. Et l'ancien résident luxembourgeois fait donc partie cette longue liste de personnes placées en détention. Aucune information n'a cependant permis de savoir quel rôle l'homme aurait pu jouer lors de la manifestation du novembre dernier.

Toujours est-il que selon le média Iran International, l'un des principaux accusés dans cette affaire a été torturé à de multiples reprises afin de lui arracher des aveux. Il a été détenu à l'isolement pendant plus de trois semaines et a été menacé à plusieurs reprises d'être exécuté.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.