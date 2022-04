Dimanche de Pâques macabre à Luxembourg-ville où le corps d'une femme de 46 ans a été retrouvé dans la cave d'un restaurant. On en sait plus sur l'identité de la victime et les premiers éléments de l'enquête.

Une Italienne d'origine

On en sait plus sur le cadavre retrouvé au Kirchberg

Nous vous l'annoncions sur notre site web ce dimanche. Le corps d'une femme de 46 ans a été retrouvé ce dimanche matin dans la cave d'un restaurant du Kirchberg situé le long de l'avenue J.F. Kennedy. Suspectant un acte criminel, une enquête avait été ouverte dans la foulée.

On en sait désormais plus sur l'identité de la victime. Celle-ci se nomme Sonia Di Pinto. Elle devait fêter ses 47 ans au mois d'août prochain. Selon plusieurs médias italiens relatant les faits, la victime était originaire de la ville de Petacciato, dans la région de Molise, non loin des Abruzzes. Sonia avait quitté son Italie natale pour s'installer au Luxembourg. Elle avait ainsi trouvé un travail dans un restaurant italien du Kirchberg où elle officiait en tant que responsable de salle, comme l'expliquent nos confrères de l'Essentiel.

Un cambriolage qui aurait mal tourné

Ces derniers expliquent que c'est le compagnon de Sonia qui aurait donné l'alerte, ne la voyant pas rentrer du travail. Si l'enquête suit son cours, un premier mobile semble se dégager à en croire les informations relayées par plusieurs médias italiens. Ainsi, Sonia pourrait avoir été victime d'un cambriolage ayant mal tourné. Elle aurait été frappée à la tête par un objet contondant après la fin de son service. Le ou les auteurs se seraient ensuite emparés de la caisse, contenant une somme d'environ 3.000 euros. Si ces derniers sont toujours en fuite, les policiers comptent sur les images des caméras de surveillance afin de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Une autopsie de la victime doit également être réalisée.

Avertis du drame, les parents de Sonia se sont immédiatement rendus sur place. Le compagnon de la victime a également réagi à l'horrible nouvelle. «Je n'arrive toujours pas à le croire. Nous étions heureux, ils ont arraché mon âme, tu as toujours été la meilleure, je ne peux pas l'accepter», a-t-il publié.

La nouvelle du décès inopiné de Sonia, qui résidait à Esch-sur-Alzette, a laissé pantoise toute la région de Petacciato où la quarantenaire semblait avoir laissé de très nombreux proches. La commune italienne a elle-même rendu hommage à la victime sur ses réseaux sociaux. «En mon nom personnel, au nom de l'administration communale et au nom de toute la population, j'exprime mes condoléances pour la mort tragique et soudaine de Sonia. Le chagrin et la stupéfaction sont les sentiments dominants de toute la communauté de Petacciato, qui se rassemble autour de ses parents et de ses frères et sœurs pour cette tragédie qui laisse tout le monde sous le choc. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances», a ainsi commenté le maire de la commune d'environ 3.800 habitants Roberto Di Pardo.

Volontaire dans la protection civile

Nous avons également appris que Sonia avait travaillé en tant que volontaire au sein de la protection civile de Petacciato. «Nous déplorons le décès prématuré de notre ancienne membre. La triste nouvelle nous a choqués. On ne peut pas mourir comme ça. Ce qui reste de Sonia, ce sont les souvenirs des jours passés ensemble, ses rires et sa voix qui résonne», a commenté le service de secours italien.

Un hommage a également été rendu par l'école de kung-fu dont Sonia semble avoir fait partie pendant plusieurs années. «Nous nous souvenons de Sonia comme d'une athlète, d'une femme tranquille qui était gentille avec tout le monde. Sonia était une fille très douce et toujours disponible, elle était toujours présente et participait à tous les événements. Durant les années où elle a suivi des cours de kung-fu, elle a toujours donné le meilleur d'elle-même, je n'arrive toujours pas à le croire», a expliqué le responsable de la structure sportive.

