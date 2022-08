Près de 6.000 décès suite à une surconsommation d'opiacés sont enregistrés chaque année dans l'Union européenne. À l'Abrigado, situé à Bonnevoie, on se donne les moyens d'éviter ces drames.

«On a un à deux cas d'overdose par mois»

Bonnevoie, route de Thionville. Casque vissé sur le crâne, sandwich à la main, un ouvrier scrute interloqué une jeune fille, dos tourné et pull-over relevé, une seringue entre les pognes. «Pour certains, avoir un toit ou manger est devenu secondaire, confie Raoul Schaaf, directeur national de Défense sociale (CNDS). Un jour, une femme m'a dit: ''quand je me pique, cela me fait tout chaud dans le cœur…''»

Dans le quartier, deux mondes se font face et leurs sueurs respectives n'exhalent pas les mêmes odeurs. À l'îlot Dernier Sol, la chaussée fait peau neuve pour l'arrivée du tram, dont l'inauguration en grande pompe est prévue le 11 septembre. À un jet de pierre de là, des hommes et des femmes en guenilles foulent un sol poussiéreux où s'amoncellent plastiques et aiguilles. Certains, comme pris dans une sorte de transe, entament d'étonnantes chorégraphies, leurs mains saisissent l'un ou l'autre objet invisible avant de les relâcher. «Ça, c'est l'effet de la cocaïne», explique Raoul Schaaf. «Ils sont persuadés qu'on leur a caché quelque chose dans la terre ou dans l'herbe. Alors, ils cherchent...»

Parfois, devant la grille, on assiste à des scènes très violentes car chacun veut s'assurer le contrôle du territoire... Raoul Schaaf (Directeur du CNDS)

Comme chaque mardi, l'Abrigado ouvre ses portes à 13h. Ils sont une bonne vingtaine à faire le pied de grue devant cette structure en préfabriqué de 1.200 m2. Ou lorsque le temporaire finit par durer. «On n’aura jamais une société sans drogue...».Face à ce constat, Raoul Schaaf (58 ans dont près de 35 passés dans le social) et les 52 employés de l'association n'ont pas pour vocation d'éradiquer ce fléau mais d'en minimiser les effets.

La salle de consommation. Photo: Chris Karaba Chris Karaba

Dans le couloir menant à la salle de consommation, une affiche collée au mur rappelle que ce 31 août est la journée mondiale contre l'overdose. Selon un rapport, dirigé par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) et publié en juin dernier, 5.796 personnes ont succombé en 2020 dans l'Union européenne des suites d'une prise d'opioïde. Le Luxembourg, lui, compte six décès «mais aucun à l'Abrigado», précise le directeur du CNDS sans pour autant nier ce phénomène. «Par mois, on a un à deux cas d'overdose, mais grâce à la présence dans l'établissement de l'équipe médicale, l'Abrigado n'a jamais eu, depuis sa création, un seul décès à déplorer.»

Plus de 450.000 seringues par an «Je suis allé dans beaucoup de pays étrangers pour voir ce qui se fait et adapter nos méthodes», explique Raoul Schaaf. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. S'il est, selon lui, «encore loin» de ce qui se fait en Suisse en termes d'accueil, le Luxembourg peut se prévaloir d'être le pays de l'Union européenne qui met à la disposition de chaque usager le plus grand nombre de seringues stériles par an. «Au total, avec 1.200 ''clients'', cela représente un peu plus 450.000 seringues par an». Suffisant pour faire du Grand-Duché l'un des quatre seuls pays à remplir l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 200 seringues par usagers et par an.

Arrivé à la tête du CNDS le 1er juillet 2017, Raoul Schaaf estime que l'offre proposée est désormais beaucoup plus complète. «Dans le cadre de travaux pour l'université de Luxembourg, j'ai sondé une cinquantaine de ''clients'' afin de connaître leurs besoins et leurs attentes. La plupart des femmes évoquaient la question des sanitaires; les hommes étaient plus axés sur la question de la sécurité.»

Dans son rapport annuel, la police faisait état de la présence «de personnes originaires d’Afrique du Nord (qui) ont choisi l’institution sociale ABRIGADO pour vendre principalement de l'héroïne, mais aussi de la cocaïne, dans les environs directs de cette structure. Ils profitent ainsi du fait que les acheteurs consomment immédiatement la drogue sur place et se sentent en sécurité car le site est difficile à surveiller.» Un point que Raoul Schaaf ne nie pas: «Parfois, devant la grille, on assiste à des scènes très violentes car chacun veut s'assurer le contrôle du territoire...»

On touche alors à ce qui, de prime abord, relève de l'incongruité: venir en aide à des toxicomanes sans les éloigner de leurs dealers. «Il y a deux façons d'aborder la question: le sevrage pur et simple ou l'accompagnement. Or, l'histoire a démontré les limites de la première option...»

L'accès à l'enceinte est régulé via un tourniquet. Pas de contrôle d'identité, chacun se voit délivrer un code couleur: blanc pour une inhalation, rouge pour une injection. Le décor tout en aluminium se situe à mi-chemin entre le parloir et la cuisine professionnelle. Une fois à l'intérieur, le «client» se voit fournir compresse alcoolisée, acide ascorbique, seringue et poêle. Sa présence est limitée à 30 minutes.

Paracétamol, lessive et verre pilé...

Depuis le confinement lié à la pandémie de la Covid-19, les «clients» de l'Abrigado ont à leur disposition des produits de substitution. Gratuits, puisque pris en charge par la Caisse nationale de santé (CNS), et légaux, ils permettent à leurs consommateurs d'échapper à la répression policière mais aussi de potentiellement s'éloigner des dealers et leurs produits frelatés.

«Ici, on a la possibilité de procéder à leur analyse, souligne Raoul Schaaf. En général, une dose de cocaïne contient 20 à 28% de produit pur; pour l'héroïne ça tourne entre 10 et 14%. Le reste, c'est du paracétamol, de la lessive ou bien encore du verre pilé...» A-t-il été confronté à d'autres opioïdes? «Pour l'instant, non. Je sais que du côté de Francfort, beaucoup de crack circule. Chez nous, on n'en pas encore vu...»

Dans les couloirs, des ombres déambulent dans le plus grand calme. Comme cet homme, une ceinture à la main ou cette femme au visage grêlé d'une multitude de traces d'injections. Malgré la chaleur extérieur, Josy* porte une épaisse et crasseuse doudoune. «Mes bras sont remplis de cicatrices, dit-il. Je ne veux pas que les gens les voient. Je ne veux pas que les gens me voient...»

J'ai commencé par le cannabis et puis j'ai vu des potes prendre de l'héroïne, ils avaient l'air bien... Josy*

Ce trentenaire aimerait se fondre dans la masse, passer incognito et ne pas attirer les regards en coin. «Pour la société, nous n'existons pas. Nous ne sommes rien...» Placé à l'orphelinat dès ses 6 ans («mon beau-père trouvait que je n'étais pas assez sage...»), il passa de foyer en foyer jusqu'à ses 18 ans, âge auquel il tomba dans la drogue. «J'ai commencé par le cannabis et puis j'ai vu des potes prendre de l'héroïne, ils avaient l'air bien...»

Dans cette société, dont il estime qu'elle ne vient pas suffisamment en aide à des gens comme lui, Josy était parvenu à se faire une place. C'était un mois après avoir frôlé la mort. «Après une prise, j'ai eu le temps d'appeler une ambulance. Ensuite, j'ai suivi un sevrage d'un mois à la Zithaklinik. Pendant trois ans, je n'ai rien pris...»

Trois ans durant lesquels il travailla pour une enseigne américaine de burgers. «J'avais même un appartement...» Mais ça, c'était avant. Avant de «retomber dedans», comme il dit, et de retrouver cette rue qui, à l'en croire, a bien changé ces dernières années. «Désormais, la violence est plus importante. Certains, qui viennent juste d'arriver, se croient tout permis et veulent faire leur loi...»

L'ouverture prochaine d'un centre réservé aux femmes

Ses nuits, Josy les passe à sillonner les rues de la capitale. «Le problème n'est pas de trouver un squat pour dormir, mais il y a un vrai risque de se faire dépouiller. Il y a quelques jours, je me suis fait tabasser...» Il pourrait trouver refuge au premier étage de l'Abrigado dont la capacité d'accueil est de 42 lits. «Non, je n'y vais pas», déclare celui qui serait alors - les chambres n'étant pas mixtes - séparé de sa copine. Au total, c'est sa onzième année dans la rue. Il lui arrive de songer parfois à son avenir, mais son horizon dépasse rarement le coucher du soleil. «Survivre, ça demande beaucoup d'énergie...»

Wort.fr, fixerstuff, Abrigado, Bonnevoie, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba

Songe-t-il parfois à suivre un nouveau sevrage? «J'y ai pensé, mais ma copine est ''dedans'' aussi. Et elle n'est pas prête. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Et je ne veux pas la laisser.» Dans la rue, une femme n'est pas que sous l'emprise des psychotropes. «Quasiment toutes celles qui viennent au centre se prostituent pour pouvoir acheter leur dose», explique Raoul Schaaf enthousiaste à l'idée de voir «d'ici la fin de l'année» l'ouverture d'un centre réservé uniquement aux femmes. «Ce n'est pas à moi de l'annoncer, dont je ne peux pas dire où il se situera, mais c'est du concret. D'ailleurs, j'ai déjà la clé...» D'un bonheur moins éphémère?

*Pour des raisons de sécurité, notre interlocuteur a choisi de garder l'anonymat.

Près de 30% des Européens ont touché à une drogue illicite Selon le rapport européen sur les drogues, 83,4 millions d'adultes, soit 29% de la population âgée de 15 à 64 ans, aurait déjà consommé une drogue illicite. Les hommes (50,5 millions) étant plus nombreux que les femmes (33 millions) à déclarer cette consommation. Le cannabis reste la substance la plus consommée puisque 22 millions d'adultes ont déclaré en avoir consommé en 2020.

