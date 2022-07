Cet été, chaque samedi, nous vous proposons une balade, à pied ou à vélo, à travers le Luxembourg. Cette semaine, cap vers le sud du pays, à Schengen, point de départ du tout nouveau Moselle³-Trail.

Balade estivale

On a testé pour vous une portion du Moselle³-Trail

Trente-trois kilomètres de long, trois pays et pas moins de 1.000 mètres de dénivelé positif, le Moselle³-Trail est loin d'être un chemin de randonnée comme les autres. Inauguré en mai dernier, il serpente entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France pour offrir à ses visiteurs des points de vue à couper le souffle sur la vallée de la Moselle. Nous en avons parcouru les premiers kilomètres.



Pour le grand départ, direction Schengen. Enfin, plus précisément à la gare de Perl, de l'autre côté de la Moselle, qui se trouve être le premier point d'intérêt de la randonnée. La balade n'en compte pas moins de 13. Après avoir traversé le pont qui enjambe l'affluent du Rhin, nous revoilà côté luxembourgeois, au Musée européen de Schengen. Un panneau tout récemment installé nous présente le parcours et son profil altimétrique, tandis que l'histoire des accords de Schengen est présentée en quelques mots.

Il est 9h, et le musée n'a pas encore ouvert ses portes. Les lieux sont très calmes, et après une petite hésitation sur le chemin à emprunter pour prendre le départ, on s'élance sur ce fameux Moselle³-Trail. Et si le panneau de présentation nous avait prévenus, on reste tout de même challengé par les premières centaines de mètres qui se font exclusivement en montée.

Un balisage de qualité

Heureusement, le parcours récompense rapidement les randonneurs par une jolie vue, celle des vignes qui s'étendent de chaque côté de la route, et, en contrebas, celle de la Moselle. Après avoir arpenté des axes goudronnés infréquentés, nous arrivons rapidement à la lisière d'une forêt qui nous offre une fraîcheur bien appréciable. Le dénivelé, en revanche, reste toujours exigeant puisque le parcours continue à nous emmener toujours plus haut.

Une dernière marche d'un escalier en pierres gravie nous fait cependant oublier toutes ces minutes à pester contre le sentier. Nous arrivons au troisième point d'intérêt du Moselle³-Trail: un point de vue remarquable sur les trois pays situé à quelques enjambées de la frontière franco-luxembourgeoise. Devant nous s'étendent Apach, du côté français, et Perl, du côté allemand. Une carte installée sur la rambarde nous permet aisément de distinguer les différentes localités qui sont sous nos yeux.

Ces deux premiers kilomètres de balade, comme les trois qui suivront, empruntent le même parcours que celui du sentier Schengen sans frontières, on y croise donc de multiples randonneurs partis sur ce circuit plus accessible de 8,5km, au départ du Musée européen de Schengen. Pour les randonneurs amateurs - à notre image - notez que le Moselle³-Trail est extrêmement bien balisé et ne nous laisse pas le loisir de nous perdre.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 Les escaliers sont nombreux sur le parcours. Photo: Laura Bannier

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les escaliers sont nombreux sur le parcours. Photo: Laura Bannier Un panneau informatif est disponible en début de parcours au Musée européen de Schengen. Photo: Laura Bannier Le chemin est particulièrement bien balisé. Photo: Laura Bannier Le point de vue des trois frontières offre un instant de contemplation juste après le second kilomètre. Photo: Laura Bannier Les vignes rythment le parcours. Photo: Laura Bannier

Après en avoir pris plein les yeux et les cuisses, direction la colline du Stromberg. Nous redescendons un peu - beaucoup - grâce à une impressionnante salve de marches en pierres qui nous amènent à un panneau signalant que nous passons du Luxembourg à la France. Le prochain kilomètre de balade se déroule facilement dans des sous-bois, aucune difficulté n'étant à signaler hormis une montée un peu abrupte.



Le Moselle³-Trail en quelques chiffres 33. Comme le nombre de kilomètres à parcourir pour réaliser le parcours en entier. 3. Comme le nombre de pays que traverse le sentier de randonnée. 13. Comme le nombre de points d'intérêt qui jalonnent le parcours. 961. Comme le nombre de dénivelé positif à avaler au total.

Une vue panoramique

Après un nouveau passage auprès des vignes, nous reprenons encore un peu de hauteur pour atteindre le point culminant de la réserve naturelle du Stromberg. Encore une fois, la vue panoramique nous fait oublier le dénivelé avalé. En face de nous se trouve Sierck-les-Bains et son impressionnant château des Ducs de Lorraine. À droite, les quatre cheminées de la centrale nucléaire de Cattenom agrémentent le paysage. Les falaises calcaires du site s'admirent tout autant que la vue.

Nous poussons la balade un peu plus loin, jusqu'à redescendre vers la petite chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (dite chapelle du Bœsch) située sur la commune de Contz-les-Bains. Après une courte visite à l'intérieur, nous rebroussons chemin, pressés par le temps.

Ces presque cinq kilomètres de balade nous auront tout de même fait découvrir des points de vue multiples et tous aussi impressionnants les uns que les autres. Et sans aucun doute, poussés à venir compléter la boucle lors d'un week-end d'été. Pour les randonneurs aguerris, une journée suffira pour avaler les 33 kilomètres du Moselle³-Trail.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Les falaises calcaires du Stromberg bordent le chemin de randonnée. Photo: Laura Bannier

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les falaises calcaires du Stromberg bordent le chemin de randonnée. Photo: Laura Bannier Tout au long du parcours, les balises ne manquent pas. Photo: Laura Bannier Les vignes sont nombreuses sur le bord du chemin. Photo: Laura Bannier Arrivés au point culminant du Stromberg, les randonneurs pourront apprécier une magnifique vue sur le Château des Ducs de Lorraine de Sierck-les-Bains. Photo: Laura Bannier

Pour ceux qui préfèrent prendre le temps de visiter le château des Ducs de Lorraine, le Musée européen de Schengen ou encore la chapelle de la Paix située à la frontière franco-allemande, l'aventure peut durer deux jours. Camping, hôtels et restaurants gastronomiques pourront être appréciés en chemin. Seul impératif: se munir de bonnes chaussures et d'une belle motivation pour venir à bout des montées qui sauront, vous l'aurez compris, vous récompenser.

