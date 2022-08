Attractions, jeux de tir ou encore stands de restauration, pas moins de 14 nouveautés se cachent dans les allées de la Schueberfouer cette année. Nous en avons essayé quelques-unes.

On a testé pour vous les nouveautés 2022 de la Schueberfouer

Laura BANNIER Attractions, jeux de tir ou encore stands de restauration, pas moins de 14 nouveautés se cachent dans les allées de la Schueberfouer cette année. Nous en avons essayé quelques-unes.

Si vous y avez déjà mis les pieds, vous l'avez sûrement remarqué. Certaines attractions, mais aussi échoppes de restauration, font leur première apparition au sein des allées de la Schueberfouer cette année. De quoi donner l'envie aux amateurs d'exclusivités de monter à bord de certains de ces manèges inédits jusqu'alors au Luxembourg.

Au total, l'édition 2022 de la célèbre fête foraine ne comporte pas moins de 14 nouveautés sur les dizaines de stands alignés sur la place du Glacis depuis le 19 août dernier. Attractions à sensations fortes, train fantôme, maison du rire ou encore auto-tamponneuses, le choix ne manque pas parmi cette sélection d'exclusivités. Mais lesquelles valent vraiment le coup de dépenser une poignée d'euros?

Pour répondre à cette question, nous avons joué aux cobayes dans les allées de la Schueberfouer. Après un tour passé à chercher ces nouveautés du regard afin de toutes les repérer, nous en avons sélectionné cinq dans le but de vous en livrer nos ressentis.

1 - Le train fantôme «Daemonium»

Il y a des attractions qui impressionnent par leur hauteur, d'autres par leur vitesse, ou encore par leur nombre de places à bord. «Daemonium», le train fantôme installé tout près de «Wild Mouse» n'a rien de tout ça. Ce véritable mastodonte ne manque pas d'intimider les visiteurs en raison de sa taille. Présenté sur le site de la foire comme «le plus grand train fantôme transportable du monde», on comprend rapidement pourquoi lorsqu'on se trouve au pied du manège.

Tandis qu'un acteur agite une araignée en peluche au bout d'une canne à pêche pour effrayer les nouveaux venus, des arbres en plastique pleurent de l'eau teintée de rouge, et un forain s'amuse à terroriser les enfants qui lui tendent leurs tickets. Délesté de sept euros (le manège n'accepte que les paiements en espèces), nous montons à bord. Autant le dire d'emblée, les fanatiques de films d'horreur et autres sensations terrorisantes n'y trouveront pas leur compte.

Feu vert en revanche pour les familles ou les plus jeunes: les émotions fortes seront garanties. Des acteurs munis de tronçonneuses agrémentent le parcours de cris angoissants, tandis que de nombreuses saynètes effrayantes se déroulent sous nos yeux, à mesure que le train défile dans les étages. Après un passage dans le noir complet, les passagers apprécieront le retour à l'ambiance festive de la Schueberfouer, et pourrons s'emparer d'une photo-souvenir de leur expérience pour 10€ supplémentaires de dépensés. Pour les visiteurs photosensibles, il est tout de même recommandé de s'abstenir.

2 - Le stand de tir «Chez Max»

Pour la suite de notre test, nous avons rendez-vous de l'autre côté de la fête foraine, non loin de la grande roue. Cinq euros dépensés, et nous voilà heureux propriétaire, quelques minutes durant, d'une carabine et de sa douzaine de plombs au stand de tir «Chez Max». Sous nos yeux, peluches, porte-clés et de nombreux autres lots s'entremêlent.

Nous jetons notre dévolu sur un cœur rouge, flanqué d'un «I love you». Les premiers essais ne se révèlent pas très concluants, et ne sont pas rattrapés par la suite de l'exercice. Rien ne sert de vous cacher qu'une petite douzaine de plombs supplémentaires auraient été nécessaires pour décrocher le lot tant convoité. Heureusement pour nous, Max, certainement pris de pitié, s'est résolu à nous faire cadeau de la peluche visée.

3 - «La Danse des sorcières»

En mal de sensations fortes, notre prochain arrêt est l'incontournable «Danse des sorcières». Ce manège unique au monde, datant des années 1980, attendait sa place à la foire depuis seize ans. Il ne nous fallait donc rien de plus pour nous donner envie de monter à bord.

4,50€ en moins, un ticket en plus, nous prenons place au sein du manège qui démarre tout doucement. Pour ensuite accélérer assez rapidement. Un conseil: mieux vaut éviter de nous imiter, et manger une fois redescendu de l'attraction. Car, une chose est sûre, vous en aurez pour votre argent, et si votre estomac ne se retrouve pas bien accroché, il peut vous arriver d'avoir hâte que le tour se termine...

Si, vu d'en bas, la «Danse des sorcières» ne paraît pas particulièrement impressionnante, une fois à bord, plus d'un serait tenté de changer d'avis. D'avant en arrière, d'arrière en avant, les passagers tournent dans tous les sens et peuvent apprécier une vue imprenable sur le train fantôme, et les passagers de «Wild mouse». Promis, la prochaine fois que l'on monte à bord, c'est avant de déguster les churros.

4 - Le bateau «Pirate»

N'ayant pas l'estomac tout à fait retourné, nous prenons la direction du bateau «Pirate». Ce dernier offre à ses passagers deux formules. La première, assise, au tarif de 5€, se présente comme «familiale». Pour un euro de plus, il est possible de faire le voyage debout dans une cage.

Non remis des sensations fortes procurées par la «Danse des sorcières», c'est à une place assise que l'on se contentera de s'installer. Et, une fois l'ancre du bateau levée, on ne regrettera absolument pas ce choix. Après quelques allers-retours cherchant à donner de l'élan au manège, «Pirate» prend rapidement de la hauteur. Les sensations et les cris retentissent simultanément, et nous comprenons un peu mieux pourquoi les cages sont restées vides.

En réalité, elles trouveront des amateurs dès le prochain tour du manège. Pour ce qui est de notre voyage à bord du bateau, il était loin d'être rapide, et nous a permis d'apprécier une très belle vue sur l'ensemble de la foire. Une nouveauté à ne pas manquer, donc, si tant est qu'on soit amateur de sensations fortes.

5 - Le labyrinthe «Aqua Velis»

Si «Parkour» ou encore «Gravity» nous ont fait de l'œil lors de notre session de repérage initiale au sein de la foire, il est désormais nécessaire de se remettre de nos émotions avec une attraction plus sage. Direction «Aqua Velis», un labyrinthe de trois étages rempli de miroirs déformants et de jeux d'eau pour toute la famille.

Si le concept de «maison du rire» est un classique de toute fête foraine qui se respecte, cette version aquatique saura en séduire plus d'un. Inutile d'être tout petit pour apprécier la balade, qui se chiffre à 5€ par personne. Pour passer un meilleur moment, rien de mieux que de tenter l'expérience en famille ou entre amis: fous rires garantis.

Il ne vous reste dorénavant qu'à faire votre choix, entre nouveautés et manèges historiques, pour profiter de votre virée à la Schueberfouer édition 2022. Attention, vous n'avez que jusqu'au 7 septembre pour en profiter!

