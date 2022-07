Cet été, chaque samedi, nous vous proposons une balade, à pied ou à vélo, à travers le Luxembourg. Première étape dans l'est, à Wormeldange, pour un circuit VTT de 25 km dans un cadre verdoyant.

Balade estivale

On a testé le circuit VTT de Wormeldange

Pascal MITTELBERGER Cet été, chaque samedi, nous vous proposons une balade, à pied ou à vélo, à travers le Luxembourg. Première étape dans l'est, à Wormeldange, pour un circuit VTT de 25 km dans un cadre verdoyant.

Quelques jours après avoir visité le musée européen de Schengen, nous restons en Moselle luxembourgeoise pour une autre activité, sportive cette fois-ci. Nous vous emmenons sur les hauteurs de Wormeldange, pour un circuit VTT qui fait partie des 21 tracés référencés et balisés du Grand-Duché.

Le point de départ de ce tour cycliste de 25 km se situe au sommet d'une colline dominée par les vignes, en lisière de forêt. Pour y accéder depuis Wormeldange, empruntez la route CR122 en direction de Dreiborn. Au carrefour, bifurquez à gauche, direction Lenningen. À peine 200m plus loin, tournez à droite et longez les vignes, pour arriver au départ du parcours de fitness.

25 km bien balisés

Le circuit VTT démarre au même endroit. Il est matérialisé par une flèche mauve dominant deux ronds de la même couleur. Le tracé, que vous pouvez télécharger ici, est bien balisé tout au long des 25 km.

La marque à suivre tout au long du parcours. Photo : pam/LW

On s'élance sur une petite route goudronnée qui serpente entre vignes et champs. Très vite, après une courte descente, on entre en forêt, sur des chemins larges et ombragés. À la sortie de ce premier bois qui permet de bien s'échauffer, place à une première belle montée à flanc de colline. Un conseil : si vous désespérez d'en voir le sommet, tournez la tête à gauche et admirez le paysage, ça vaut le coup d'oeil et ça distrait !

Ça ne s'invente pas : un calvaire marque la fin de cette première «difficulté». En contrebas, on aperçoit Beyren, qu'on atteint et traverse après un petit détour dans un deuxième bois. À la sortie du village, on entre à nouveau en forêt, pour en ressortir non loin de l'autoroute A1, qu'on enjambe par un pont.

Le parcours du circuit VTT de Wormeldange. Document visitmoselle.lu

Au sommet du Widdebierg

Et c'est parti pour une nouvelle ascension, en deux temps : d'abord sur un chemin goudronné puis, après une belle descente vers Mensdorf, sur un sentier menant au sommet du Widdebierg. Ça pique fort dans les cuisses et les mollets, surtout dans les derniers décamètres qui s'apparentent à une véritable rampe. À cet endroit, on comprend pourquoi le dénivelé total de la balade est de 500 m. Un replat permet de retrouver son souffle (et ses jambes), avant de descendre abruptement vers l'A1, qu'on traverse à nouveau.

4 Une bonne partie du parcours se déroule en forêt, à l'ombre des arbres. Photo : Pascal Mittelberger/LW

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Une bonne partie du parcours se déroule en forêt, à l'ombre des arbres. Photo : Pascal Mittelberger/LW La rampe d'accès au sommet du Widdebierg. Ça pique dans les jambes ! Photo : Pascal Mittelberger/LW Passage par Kapenaker, dans un cadre champêtre. Photo : Pascal Mittelberger/LW L'arrivée et le départ du circuit, entre vignes et champs. Photo : Pascal Mittelberger/LW

Après avoir emprunté (un peu trop longuement) le CR145, on entre une nouvelle fois en forêt pour un tronçon menant vers Kapenaker qui sera apprécié par les puristes du VTT : un petit sentier entre des herbes hautes, avec des souches et troncs comme obstacles. Puis, pour relier Kapenaker au point d'arrivée, on pédale une dernière fois à l'ombre des arbres, sur un chemin bien plus large également utilisé par le parcours fitness évoqué au départ.

Un parcours abordable

Au final, ce circuit VTT de Wormeldange est plutôt plaisant, même si certains segments goudronnés sont un peu longs. Le parcours est abordable, même pour un vététiste «ponctuel». Pour les habitués, pas de difficulté. Comptez 2h à un rythme tranquille. Le parcours ne se prête pas forcément à une sortie en famille avec des enfants (sauf s'ils ont du Bob Jungels dans les mollets) mais un grand ado devrait y survivre. Bonne balade !

